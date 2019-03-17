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總統大選前哨戰韓流失效？　民進黨保二！他小輸3千票雖敗猶榮

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▲▼316補選,新北立委,彰化立委,台南立委,金門立委,余天,柯呈枋,郭國文,陳玉珍。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）

▲第二波立委補選當選人。（組合圖／ETtoday、翻攝自陳玉珍臉書）

記者黃巈禾／綜合報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，民進黨2018年九合一選舉慘敗，國民黨又有「韓流」助攻，這次立委補選可說是2020總統大選前哨站，其中更以新北、台南選區最受關注。最終民進黨抗韓成功，拿下新北、台南兩席，國民黨僅守彰化，而選舉結果也引來外界質疑，韓流效應是否失效。

第二波立委補選，彰化縣、台南市、金門縣皆因原任立委王惠美、黃偉哲、楊鎮浯2018年九合一選舉當選縣市首長，辭去立委職務，新北市則是原立委高志鵬因向台中市國產局關說收賄50萬元，因案入獄，依法解職。

新北市第三選區候選人有3位，無黨籍的蘇卿彥、國民黨的鄭世維、民進黨的余天。鄭世維選前請來大咖助選，除了太陽們齊聚放閃，新北市長侯友宜、台中市長盧秀燕、高雄市長韓國瑜「三子」合體催票，連韓冰也出動輔選。不僅如此，鄭世維更將韓國瑜、侯友宜的照片列在選舉公報上，將「韓流」效應發揮到淋漓盡致，但最終鄭世維仍以51,127，輸給余天56,782。

原任第9屆立委的王惠美因當選彰化縣長，依法辭去立委。彰化第一選區候選人有3位，由國民黨提名的前彰化縣副縣長柯呈枋，對決民進黨提名的前鹿港鎮長黃振彥與無黨籍的紀慶堂。柯呈枋清寒出身，從小一路苦學，以全國高考狀元成績進入公職服務，後再回家鄉彰化縣府歷任計畫處長、勞工處長、彰化縣副縣長、勞動部勞動力發展署雲嘉南分署長，現任台中市政府參事，在公職服務23年行政資歷完整。這次立委補選，柯呈枋以47,835票打敗黃振彥41,946票。

台南市第二選區候選人有6位，分別是民進黨的郭國文、國民黨的謝龍介，還有無黨籍的楊筱如、吳炳輝、陳筱諭、徐國棟。本次選戰以台南選情最為激烈，除了6搶1，謝龍介打出經濟牌，兩岸奔波幫農漁民外銷，還有「韓流」加持；前行政院長賴清德連續一個多禮拜親自上陣幫郭國文掃街拜票；而脫黨參選的陳筱諭更被視為台南選舉一個不確定因素。最後，郭國文得票62,858票，謝龍介59,194票，在這塊「綠到出汁」的民主聖地，謝龍介僅小輸3664，堪稱雖敗猶榮。

金門縣選區候選人有6位，國民黨的洪麗萍、金門高粱黨的洪志恒，以及無黨籍的陳滄江、蔡西湖、盧冠宇、陳玉珍。陳玉珍曾擔任過3屆金門縣議員，父親也曾任金門縣議長，學法出身的她，10多年來致力於提供民眾法律服務，此次選舉，她呼籲選民要選會做事的「戰將」而非「投票部隊」。最終結果，陳玉珍以7,117票黑馬之姿出線，成為金門首位女立委。

▲▼韓國瑜臉書粉絲團直播。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

▲韓國瑜在直播中發表對立委補選的看法。（圖／翻攝自韓國瑜臉書粉絲團）

民進黨力抗韓流成功，保住新北、台南2席，國民黨僅首彰化1席，錯失金馬，第二波立委補選結果，也讓外界質疑「韓」流失效。對此，韓國瑜16日晚間在臉書直播表示，首先恭喜當選人，希望他們可以努力替人民發聲，也希望輸的侯選人不要氣餒。

韓國瑜分析，以新北選情來說，余天是知名歌星，國民黨推出來的鄭世維在知名度就吃虧了，再者三重是民進黨的鐵票倉，鄭世維低投票率下，僅輸5655票，嚴格來說這場選舉，贏的不算贏、輸的不算輸。

至於台南選情，韓國瑜認為，郭國文贏的票只有百分之三，這是一個75比25的選區，「贏的當然我們要祝福他，好好當立法委員，幫台南鄉親爭取福利。」；而謝龍介跨區、空降2個月的情況下，還要面對來自府院黨的夾殺，最後僅小輸3664，已經打的相當漂亮了。

中選會指出，本次缺額補選各選舉區開票結果如下：

新北市第3選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為蘇卿彥1,303票、鄭世維(中國國民黨推薦)51,127票、余天(民主進步黨推薦)56,888票。

台南市第2選舉區有6位候選人，得票數分別為楊筱如492票、郭國文(民主進步黨推薦)62,858票、吳炳輝350票、謝龍介(中國國民黨推薦)59,194票、陳筱諭10,424票、徐國棟269票。

彰化縣第1選舉區缺額補選有3位候選人，得票數分別為柯呈枋(中國國民黨推薦)47,835票、紀慶堂2,022票、黃振彥（民主進步黨推薦）41,946票。

金門縣選舉區缺額補選有6位候選人，得票數分別為洪麗萍(中國國民黨推薦)5,681票、陳滄江6,020票、蔡西湖5,175票、盧冠宇570票、洪志恒(金門高粱黨推薦)240票、陳玉珍7,117票。

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