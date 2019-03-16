快訊／衝破5萬票門檻　余天17:30現身總部擬自行宣布當選

▲316三重立委補選開票。（圖／記者季相儒攝）



記者陶本和／台北報導

第二波立委補選（新北、彰化、台南、金門）16日舉行投開票，新北市三重區由民進黨的余天對戰國民黨鄭世維。開票從下午4點開始，截至下午5時00分，余天票數火速突破5萬票，衝破新北市選委會估計，可以自行宣布當選的5萬0646票，持續領先鄭世維的4萬5776票，差距來到近5000票。

第二波立委補選被視為2020總統大選的前哨戰，其中又以民進黨的余天在新北三重對戰國民黨鄭世維、台南由郭國文對戰國民黨的這兩區選情，最受關注，總統蔡英文16日一早還親自陪同余天投票，全力相挺。

自四點鐘開票以來，余天與鄭世維票數就陷入拉鋸，不過余天於4時33分左右，票數快速破萬，些微領先鄭世維；緊接著到4時45分左右，余天票數就突破3萬4100票，跟鄭世維的票數差距拉開千票。而在余天的競選總部現場，距離約百位群眾，看到余天率先取得領先，現場氣氛高昂。

新北市選委會統計，三重選舉人數統計為26萬1154人，共195個投開票所，選舉結果可望在今天晚間6時前出爐。若以往年補選的投票率落在3至4成計算，得票衝過約5萬即可自行宣布當選。

根據競選總部的規劃，余天本人將會與老婆李亞萍一起於下午5時30分半抵達總部現場，並且登台發表談話，目前因為持續取得領先，現場氣氛歡樂高昂。