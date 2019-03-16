台南立委補選　高思博：「起義尚未成功，龍介雖敗猶榮」

▲高思博認為，隨著去年九合一選舉的結果，市民不斷的釋放出台南要改變的意志，倘若民進黨仍看不出選民釋放出的政治訊息，被民眾否定只是遲早的問題。（圖／記者林悅翻攝）



記者林悅／台南報導

台南市立委補選出爐，由郭國文以小幅差距勝出，九合一選舉代表國民黨參選台南市長的高思博認為，地方政治樣貌的變化，本來通常就是一個長期的過程，隨著去年九合一選舉的結果，台南市民不斷的釋放出台南要改變的意志，倘若民進黨仍看不出選民釋放出的政治訊息，被民眾否定只是遲早的問題。

高思博表示，此次雖然是任期剩下9個月的立委補選，但台南補選的投票率，遠高於其他3區補選投票率，顯見台南市民對此次補選相當重視。而謝龍介在這個被媒體形容「綠到出汁」的選區，也只小輸3千餘票，顯示台南再也不是民進黨的鐵票區，悲情、恐中都將逐漸失效。

除此之外，相對於市長選舉的得票數，龍介仙在本次補選的得票數仍有所成長，增加了大約1千票左右，實在不容易。除了原本市長選舉中獲勝的玉井，楠西，南化外，另外還多贏得新化，山上，左鎮，顯示台南選民仍然希望持續教訓民進黨，民進黨即使傾巢而出，也無法挽回下滑趨勢。

這次補選，社會各界都視為是2020的前哨戰，此次國民黨在「綠到出汁」選區補選都能拉近，高思博相信，未來他跟龍介仙一起努力，持續耕耘基層，下次立委、市長選舉，必能有國民黨區域立委或是市長勝出。