快訊／鄭世維宣布立委敗選　「韓流」難吹綠營鐵票

記者羅婉庭／新北報導

第9屆立委新北市第3選區補選今（16）日投開票，由國民黨候選人鄭世維、民進黨候選人余天、無黨籍候選人蘇卿彥「三腳督」。鄭世維以51,105票，輸給余天56,782，自行宣布敗選。

鄭世維也由幕僚陪同，觀看195個投開票所的計票牆，坦言自己輸在三重的中區、東區，並稱這些區域是未來藍營要加強的部分。

鄭世維表示，美好的一仗已經打過，尊重三重鄉親的決定，是自己努力不夠，辜負了大家的期待、支持者的期待、鄉親的期待，主委李乾龍的期待，謝謝媒體的播放、志工的幫忙、人民保母、國安單位辛苦的努力，要感謝太多人。

▲三重立委補選鄭世維開票現場，鄭世維發表敗選感言。（圖／記者林敬旻攝）

他說，能達到這樣的選戰，已經感到很不簡單了，對於這樣的結果，本身先決條件在一開始就屬於劣勢，從「3：7」、「4：6」打到「5：5」，對於現在的票數感到蠻欣慰的，差3、5千票以內。

對於「韓流」是否無法發威，鄭世維表示，韓市長、盧市長、侯市長、馬前總統、朱前市長，雙北市議員、議長都對他相當的幫助，若沒有他們票數可能差更多。對於未來是否規劃再選一次，他表示，他先回去照顧父親，八個月之後的事情到時候再看。

對於韓國瑜是否激起綠營的危機意識，反而催出綠營的票，他表示，對手陣營在中央有執政支援，如同大軍壓制，他只是一個年輕小伙子，手中沒有任何資源，當然屬於較劣勢的。

儘管票數蠻接近的，他也認為不會遺憾，尊重選民投票結果，這就是民主的過程，最後也祝福對手余天，並謝謝他的支持者。

鄭世維下午六點抵達位在三重正義北路81號的競選總部，經過幾個小時的票數拉鋸後，對手余天的票數明顯勝出，便自行宣布敗選，正確選舉結果以中央選舉委員會公告為準。

在黨內大咖不停來三重為鄭世維站台、陪掃街，光是新北市長朱立倫8次站台，連上午投票都到場陪同；前總統馬英九、前立法院長王金平、國民黨主席吳敦義、高雄市長韓國瑜日前也前來幫他拜票。鄭世維上午投票前表示，他一向對自己的選情有信心，有這麼多長官、長輩與三重的老朋友力挺，覺得自己責任重大。

鄭世維15日三重選前大團結之夜，三萬民眾聚集支持，造成壯觀的場面，雖然相較對手余天的選前之夜造勢可看出氣勢較高、人氣也更旺，但無論「韓流」刮得多強，都無法翻轉綠營鐵票區，也顯然造勢現場的眾多民眾都是空氣票。





▼三重立委補選鄭世維開票現場，支持民眾神情凝重。（圖／記者林敬旻攝）

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