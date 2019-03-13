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花蓮5.2震！網嚇超有感晃很大　氣象局：3天內不排除有規模4↑餘震

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▲▼花蓮外海5.3地震。（圖／翻攝氣象局）

▲花蓮外海中午發生規模5.2地震，最大震度花蓮4級。（圖／翻攝氣象局）

記者賴文萱／台北報導

今（13）日12:32，花蓮近海發生規模5.2地震，深度35.7公里，最大震度花蓮4級，其餘震度包含台東3級、南投3級、台中3級、雲林3級、嘉義2級等，幾乎全台都有感晃動。氣象局地震測報中心指出，該起地震是板塊碰撞擠壓造成的地震，過去這個地方地震發生頻繁，但由於這次規模算大，不排除3天內會有規模4以上餘震。

根據氣象局地震報告指出，今（13）日12:32，花蓮近海發生規模5.2地震，深度35.7公里，最大震度花蓮4級，其餘震度包含台東3級、南投3級、台中3級、雲林3級、嘉義2級、宜蘭2級、高雄2級、苗栗2級、彰化2級、台南2級、桃園1級、新竹1級、屏東1級、新北1級。

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▲▼氣象局地震測報中心主任陳國昌 。（圖／記者賴文萱攝）

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌說，3天內不排除再有規模4以上餘震發生 。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

氣象局地震測報中心主任陳國昌說，這起地震震央位於菲律賓海板塊及歐亞板塊的碰撞點，該區域是地質相當破碎的地區，過去地震頻繁。從2000年以來計算，規模5以上地震就有27個、規模6以上地震有6個，總計有33個，平均來看，該區域一年至少就會有1~1.5個地震發生。

另外，由於該震央位置算在台灣中間，加上規模較大，因此幾乎全台都有感搖晃，台北市雖然地面上的地震儀沒有測到震度，但高樓有放大效應，也讓部分民眾感受到搖晃。至於餘震部分，地震測報中心指出，不排除3天內會有規模4以上餘震，但是餘震數量應該不多，民眾不需太過緊張。

▲▼ 地震,氣象局地震測報中心,地震報告。（圖／記者姜國輝攝）

▲花蓮發生規模5.2地震，幾乎全台有感搖晃。（圖／記者姜國輝攝）

這起地震發生後，不少地區網友都嚇到，大呼很有感，有網友說「桃園感覺不只1級啊...很明顯搖動...」、「嚇死我了，還以為是錯覺，搖晃突然加大，差點跌下床（此人是台中人，在自家3樓」、「台中不只2吧！！很晃」、「苗栗公館有感」。

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關鍵字：地震,地震報告,中央氣象局,氣象雲,氣象局,陳國昌

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