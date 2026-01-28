快訊／今晨12℃　2縣市大雨特報

▲今晨真實色影像衛星雲圖。（圖／氣象署）



記者陳俊宏／台北報導

基隆市、新北市大雨特報！中央氣象署觀測，今天清晨全台最低溫出現在新竹縣湖口的12度。氣象署預報員林定宜表示，今晨雨勢較明顯，白天起水氣減少；周六下半天鋒面通過，加上東北季風增強。

基隆、新北大雨特報

氣象署今天凌晨發布「大雨特報」，東北風影響，今日基隆北海岸有局部大雨發生的機率，請注意。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼最新累積雨量圖。（圖／氣象署）



氣象署也發布「陸上強風特報」，東北風偏強，今晨至周四晚上，蘭嶼、綠島、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣局部地區有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率。

林定宜接受《ETtoday新聞雲》訪問指出，今天華南雲雨區東移，加上東北季風影響，清晨雨勢較明顯，白天起水氣減少，逐漸轉乾；北部、東北部高溫16-18度，中南部23-26度，花東20-23度。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象署）



周末再變天

林定宜說，周四東北季風減弱，清晨輻射冷卻影響，各地仍較涼，白天起氣溫回升；周五轉吹東風，水氣稍增加，東半部、恆春半島有局部短暫雨。

林定宜表示，周六白天仍溫暖，下半天到晚間鋒面通過，加上東北季風增強，周日到下周二東北季風影響；周六到下周一北部、東半部有局部短暫雨；周日、下周一因中層水氣通過，中部山區也有局部短暫雨；下周二基隆北海岸、大台北山區、東半部有局部短暫雨。