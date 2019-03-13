影／「曼哈頓懸日」降臨嘉義！今起連5天可搶拍　最佳絕景時間、地點公開

記者賴文萱／台北報導

美國紐約曼哈頓擁有著名「懸日」奇景，日落陽光灑滿街道，一片金黃的景象相當壯觀；而這樣的懸日奇景，3月13日起，一連5天傍晚都有機會在嘉義看到。嘉義市長黃敏惠也公開4大能拍攝懸日美照的好地點，提供給民眾參考。

▲懸日美景將出現在嘉義，13日起連5天可搶拍。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

「懸日」是泛指夕陽懸掛在兩側有由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局日前首度推出「懸日預報」，針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依照其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間，提前對外公布資訊。

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▲黃敏惠在粉絲專頁分享嘉義可見懸日美景的絕佳地點。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

最近一次可看見懸日奇景的時間，將出現在「3月13至17日傍晚17時20至40分」，嘉義市民族路西向路段在沒有雲遮的情形下，可於日沒前見到懸日景象。氣象局預報員官欣平說，13日晚間開始到14日上半天由於一道鋒面建立並通過，嘉義市雖然下雨機率沒有北部高，但可能雲量會增多，15、16日水氣則較少，民眾可碰碰運氣。

除了氣象局提供的嘉義民族路可看懸日外，嘉義市長黃敏惠也多提供幾個能拍攝懸日美照的好地點給粉絲朋友們，她在粉絲專頁發文指出，拍攝懸日美景機會年年都會有，但是一定要注意自身安全，馬路車流量大，粉絲朋友們別顧了美景違反交通規則，忽略交通安全。

黃敏惠說，今明嘉義市落日時間約18：06，有意觀賞美景的人，宜提前半個小時到一小時前往，預祝朋友們都能拍攝到好畫面。

嘉義市懸日美照的好地點：

1.林森東路林森國小天橋。

2.民權路、民權東路。

3.垂楊路崇文國小前人行天橋。

4.民族路西向路段

▲曼哈頓42街「懸日」。（圖／達志影像／美聯社）

今年全台各地街道懸日出現日期均為大約日期（出現時間均在日沒前約1小時以內）：

嘉義市民族路：3/14、9/29

台北市忠孝西路：4/30、8/13

南投民族路：11/11

高雄市青年路：11/12

桃園南平路：12/2

氣象局各地日沒詳細時間查詢方式如下：

1.中央氣象局W-生活氣象App >點擊「+」新增嘉義市東區>點擊「預報」上滑查看日出日沒資料。

2.網址：http://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/sunrise.htm