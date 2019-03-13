　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

影／「曼哈頓懸日」降臨嘉義！今起連5天可搶拍　最佳絕景時間、地點公開

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

記者賴文萱／台北報導

美國紐約曼哈頓擁有著名「懸日」奇景，日落陽光灑滿街道，一片金黃的景象相當壯觀；而這樣的懸日奇景，3月13日起，一連5天傍晚都有機會在嘉義看到。嘉義市長黃敏惠也公開4大能拍攝懸日美照的好地點，提供給民眾參考。

▲▼嘉義懸日。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

▲懸日美景將出現在嘉義，13日起連5天可搶拍。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

「懸日」是泛指夕陽懸掛在兩側有由高大建築物或地景所形成狹道街（路）底的美麗景象，氣象局日前首度推出「懸日預報」，針對過去民眾所見曾出現懸日的街道，依照其地理位置及方位等資料，詳細計算夕陽出現的時間，提前對外公布資訊。

請繼續往下閱讀...

▲▼嘉義懸日。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

▲黃敏惠在粉絲專頁分享嘉義可見懸日美景的絕佳地點。（圖／翻攝嘉義市長黃敏惠臉書）

最近一次可看見懸日奇景的時間，將出現在「3月13至17日傍晚17時20至40分」，嘉義市民族路西向路段在沒有雲遮的情形下，可於日沒前見到懸日景象。氣象局預報員官欣平說，13日晚間開始到14日上半天由於一道鋒面建立並通過，嘉義市雖然下雨機率沒有北部高，但可能雲量會增多，15、16日水氣則較少，民眾可碰碰運氣。

除了氣象局提供的嘉義民族路可看懸日外，嘉義市長黃敏惠也多提供幾個能拍攝懸日美照的好地點給粉絲朋友們，她在粉絲專頁發文指出，拍攝懸日美景機會年年都會有，但是一定要注意自身安全，馬路車流量大，粉絲朋友們別顧了美景違反交通規則，忽略交通安全。

黃敏惠說，今明嘉義市落日時間約18：06，有意觀賞美景的人，宜提前半個小時到一小時前往，預祝朋友們都能拍攝到好畫面。

嘉義市懸日美照的好地點：

1.林森東路林森國小天橋。
2.民權路、民權東路。
3.垂楊路崇文國小前人行天橋。
4.民族路西向路段

▲▼曼哈頓42街「懸日」。（圖／達志影像／美聯社）

▲曼哈頓42街「懸日」。（圖／達志影像／美聯社）

今年全台各地街道懸日出現日期均為大約日期（出現時間均在日沒前約1小時以內）：

嘉義市民族路：3/14、9/29
台北市忠孝西路：4/30、8/13
南投民族路：11/11
高雄市青年路：11/12
桃園南平路：12/2

氣象局各地日沒詳細時間查詢方式如下：

1.中央氣象局W-生活氣象App >點擊「+」新增嘉義市東區>點擊「預報」上滑查看日出日沒資料。
2.網址：http://www.cwb.gov.tw/V7/astronomy/sunrise.htm

ET快訊
合歡山下雪了！「武嶺變銀白世界」　網友瘋追雪：快衝
獨家／《聲林》申力安休學！「棄德國學業」要發片了

關鍵字：懸日,懸日預報,氣象局,氣象雲,嘉義市懸日

點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／花蓮外海突一晃！規模5.2地震　最大震度4級「幾乎全台有感」

影／冷氣團最冷時刻來臨！「入夜→清晨」北部急凍12°C　下一波冷空氣周四到

影／圖解一周天氣！冷氣團「最冷時刻」急凍12°C　後面還有鋒面、冷空氣將襲

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

1月來台旅客人次公布！陸客成長9.27%、日韓客雙下滑　觀光局說原因

新一波冷氣團來了！越晚越冷最低溫探12°C　吳德榮曝「轉乾回溫時間」

男友當兵賺很少！貼心OL約會AA制　爸媽罵很笨：妳的體貼在放縱他

誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

雪山飄雪了！積雪達50公分厚　氣象局曝下一波高山「可能下雪」時間點

搶票預備！清明連假離島再開第二波加班機　華信、遠航3/11上午開訂

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

騎歐兜賣→第38人竟變「在跳舞」　他楞住1秒照著做...傳達錯誤訊息

楊超越「徒手抓雞」帥炸　膝蓋劈柴比男生會生火！

鄭俊英回韓接受調查！ 保安暴力推走記者現場混亂

勝利老司機群組爆「有大咖女星私密片」　鄭俊英神隱13hrs「經紀公司出面道歉」

脫口秀談18禁！從小「學性」易沉迷？　考試+實務課...教好教滿人類會滅亡

王令麟幫忙賣「美濃香蕉」　東森購物開賣17分銷售一空

合歡山下雪了「武嶺變銀白世界」　網友瘋追雪：快衝一波！

快訊／花蓮規模5.2地震「全台有感」！　台鐵壽豐＝瑞穗間採慢速行駛

生醫論文自動分析賽比腦力　489隊AI技術人才搶高階冠軍8萬元

「塞車炸彈往台北」淡北道路爭議20年、花47億！環團怒求環委好好審

客給1星負評！播「某新聞台」建議換頻道…麻油雞老闆傻眼：干我們X事

影／「曼哈頓懸日」降臨嘉義！今起連5天可搶拍　最佳絕景時間、地點公開

147廚餘養豬場未表態轉型！農委會怒了直接開罰最高15萬

多元活躍國際的５位當代菲律賓藝術家

又有台大教授赴陸違法兼董！　黃國昌痛批「教育部不要再包庇」

桃園青埔又有重大建設　鄭文燦宣布國家級會展中心將發包

抓不到小偷！警「廟裡拜一下」就破案　2竊賊嚇呆：土地公跟你說的？

自來水園區16日變春天遊樂園！聽音樂、逛市集、咖啡免費喝

桃園虐兒事件頻傳！　議會國民黨團：教育和社會局專案報告

恐怖！宜蘭砂石車追撞轎車卡水溝　路旁電桿也遭擊落

《遊戲王》遭禁15年的神卡又回來啦　網友吐槽：禁太久社會脫節

大里農會成洗錢轉運站　女行員當組頭「帳戶進出八千萬」

24小時書店bye！誠品敦南店熄燈號　東區商圈挫咧等

蹦出新滋味！肉燥泡麵「3創新吃法」曝光...泡麵披薩超狂

初選到最後徵召韓國瑜？　國民黨：不排除任何可能

《原創》女選手被淘汰淚崩發怒　蕭敬騰「聽過我的歌嗎」她答不出

生活熱門新聞

她發「我的失約男友」　10天後..

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯..

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細..

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

普悠瑪最新行政調查報告曝！林佳..

被嫌沒出息！9年後他曝光月薪　..

駕駛櫃台前空白5秒開口說4字　..

鋒面＋冷空氣連2波雨襲！熱點出..

0元來台環島！版畫家遭爆「吃定..

5分鐘吃11盤壽司被酸：豬嗎？..

華航春季線上旅展開跑　最便宜來..

閨蜜傳Line「問號驚嘆號」秒..

花蓮外海突然一晃！規模5.2地..

即／北台04：19中型地震　響..

更多熱門

相關新聞

合歡山下雪了「武嶺變銀白世界」

合歡山下午1時左右開始下起冰霰，約莫2時左右便開始下起雪，不過今天白天全台回暖，與平地溫暖天氣形成反差，許多追雪客都在臉書分享這個好消息。氣象局提醒，13日入夜後將變天，北部低溫下探13度，中南部、東半部約15度到19度，西半部日夜溫差大。

花蓮規模5.2地震！台鐵按地震4級規定辦理

花蓮5.2震！3天內不排除有餘震

貢寮2級地震發警報！氣象局說原因

凌晨地震震央「距核電廠不到30km」

讀者迴響

發燒話題

王金平 勝利退演藝圈 311地震 王令麟 衣索比亞空難 鄧紫棋 有馬妹 錦戶亮 大S汪小菲 王令麟 戴資穎 黑嘉嘉 奧斯卡 陶嫚曼 王令麟 秦良丰 還願 張庭瑚 綾瀨遙 高橋聖子 乙武洋匡 宋仲基宋慧喬 王令麟 3年A班 橋本有菜 滾滾紅塵 郭台銘 愛紗離婚 文化大學 鈕承澤 嵐Arashi 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 王令麟 習近平 長榮空姐 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 米津玄師 地震 普悠瑪內幕 王令麟 李光洙認愛 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 防彈少年團BTS JHBL 王令麟 優適活 誰摔死了李新 嚴凱泰逝世 網紅空姐 王令麟 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 蔡英文 黃曉明 王令麟 袁惟仁昏迷 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 董梓甯 王令麟 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 金庸病逝 王心凌 王令麟 酒駕修法 聲林之王 蒼井空 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 費玉清引退 吉澤明步 理科太太 S.H.E 范冰冰 王令麟 Momo挑戰 蔡依林 泫雅 E'Dawn 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 迪麗熱巴 王令麟 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 王令麟 X檔案 同居時代 賈靜雯修杰楷 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 王令麟 隋棠 曾莞婷 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 楊冪離婚 王令麟 邵庭 金門防疫戰 膝蓋痛 司法院釋字第748號解釋施行法 張景嵐小煜 王令麟

熱門新聞

辣妹全身貼住劉至翰　前妻路邊大哭

鄧紫棋爆解約後「不能再叫鄧紫棋」

她發「我的失約男友」　10天後結婚閃瞎千人

快訊／鄭俊英深夜道歉：我承認全部罪行！

音樂會遲到被砲歪造神　韓國瑜感嘆

「最美低胸魚販」阿澎陪大12歲小開過夜！

硬擋救護車　駕駛慘被開罰、吊照

快訊／迪士尼、福斯3月20日合併

重機亂入國道　賓士車駕駛逼車拔鑰

她忍惡臭幫翻身　嬤死後「氣味顯靈」道謝

男友拉她進誇誇群　3分鐘捧上天堂超羞恥

鄭俊英被狠狠追打！攝影師暴怒「猛扯頭髮」影片瘋傳

男友狂嫌胖：妳肉都跑出來　纖細妹決定分手

想知道別的女人風韻！劉至翰結2次婚都爆有小三

爸爸行李箱塞保險套　她深夜秒懂

更多

最夯影音

更多

救護車急載重症患遭「龜速」擋道 48秒影片讓網氣瘋：又隔音太好？

早餐吃蛋超棒！5大好處曝光　90%人不知：助減肥+更聰明

粉紅仙境司馬庫斯2000株櫻花海　把握3月底朝聖！八重櫻接棒綻放

伸手摸頭...AV女優怒氣狠甩巴掌　整人之王反被整：我快嚇死了！

館長與白狼隔空交戰嗆賣台　統促黨上健身房放《三字經》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【白色情人節】

抽LINE POINTS！ 只要加入好房網LINE完成個人化設定，就抽520的LINE POINTS喔！

下載App千杯咖啡天天送

載ETtoday新聞雲App，註冊、登入會員，三萬杯咖啡免費喝！

ETtoday好朋友野餐日來囉！

2019好朋友野餐日，好玩的野餐派對、聲林之王台北首場見面會、好逛的手作市集、好萌的寵物市集，3月30日台北大直美堤公園不見不散。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面