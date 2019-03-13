貢寮清晨突一晃！規模5.1地震北台有感　氣象局曝原因「估餘震不多」

▲氣象局地震測報中心主任陳國昌說明地震原因。（圖／資料照／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／台北報導

今（13）日清晨4時19分，新北市政府東方40.9公里的貢寮區發生芮氏規模5.1地震，地震深度132.5公里，最大震度宜蘭、新北、花蓮、台中2級，其餘包括台北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林都有感1級搖晃。氣象局地震測報中心指出，該起地震屬於隱沒帶地震，由於深度很深，後續通常幾乎沒有餘震。

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▲0313地震，最大震度宜蘭頭城、新北五分山、花蓮西寶、台中梨山2級。（圖／中央氣象局）

根據氣象局地震報告資料顯示，清晨4時19分，新北市政府東方40.9公里的貢寮區發生芮氏規模5.1地震，深度132.5公里。這場地震也觸發「國家級警報」，許多人都在睡夢中驚醒。

最大震度包含宜蘭頭城、新北五分山、花蓮西寶、台中梨山2級，台北、桃園、新竹、苗栗、南投、雲林都有感1級搖晃。

▲貢寮04:19發生規模5.1地震，國家級警報發出「嚇醒」民眾。

地震測報中心主任陳國昌表示，該起地震是菲律賓海板塊隱沒到歐亞板塊的隱沒帶地震，深度達132.5公里，屬深層地震。過去這個區域也曾發生過地震，但不多，不過同樣都屬深層地震。上一次該區發生地震的時間點是在2018年1月17日，當時地震芮氏規模達5.5，深度更達140公里深。

陳國昌說，由於隱沒帶地震深度很深，發生在陸地上的地震較少，通常後續幾乎沒有餘震，即便有餘震，也可能因為位置太深，也測量不到，民眾無須太過擔心。

至於為何最大震度只有2級，氣象局卻發出國家級警報？陳國昌解釋，警報發布標準是以地震規模達5.0以上，各縣市政府所在地「預估震度」超過4級、台北「預估震度」超過3級，就會發出預警。但由於今天這起地震在深度上的預估有落差，因而導致預估震度與實際震度差很多，氣象局後續將進行改善。