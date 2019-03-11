誤吞「巴克磁球」恐釀腸道缺血、穿孔　10月起列入應施檢驗商品

▲過去曾有13歲童下體塞14顆巴克球，跑步超痛膀胱照出「磁力串」。（圖／翻攝自大陸《南方都市報》）

記者賴文萱／台北報導

「巴克磁球」因可任意變換組合形狀，被評為具有開發左右腦創造力及增強邏輯推理能力的產品，但近年來國內外發生多起兒童誤吞食事件，造成兒童腸道、胃壁穿孔、血液中毒等嚴重傷害。行政院消費者保護處在召開多次會議，促請經濟部應加強管理措施，該部並訂於今年10月1日起，將巴克磁球納入應施檢驗玩具商品，要求業者須經檢驗合格才能在市場陳列銷售。

行政院消保處表示，巴克磁球因具有開發左右腦創造力及增強邏輯推理能力的產品，頗受國人喜愛，業者也常以益智玩具行銷，但因該等產品磁力強大且體積小，有潛藏危險，即使有警告標示，兒童仍可能會誤吞食導致臟器受損等健康危害事件。

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據統計，日本2010至2018年計有124件兒童誤吞食事件、美國2017年也有109件事故發生；其中，發生在3歲以下兒童的事故，在日本有80%、美國也有53%；此外，以1歲左右幼童占最多數（日本42.3%、美國30.1%）；台灣在2017年及2018年媒體報導也計有3起類此事故。

▲▼巴克磁球今年10月1日起，將納入應施檢驗玩具商品。（圖／行政院消保處提供）

行政院消保處在蒐集國外消費資訊後，有感於巴克磁球對兒童潛在的傷害風險，遂召開會議協調經濟部依商品標示法要求業者在產品上標示「本商品非供14歲以下兒童遊戲玩耍使用」、「不得吞食」、「裝有心律調節器之民眾請避免使用」等警語。

但由於2017、2018年台灣仍發生3起兒童誤吞食巴克磁球，造成腸道缺血、穿孔等事故，顯見針對巴克磁球的管理強度已有不足，因此去年7月間再開會促請主管機關經濟部應加強管理。

經濟部召會研商，決定將巴克磁球產品納入應施檢驗玩具商品，強化檢驗管制；該部於辦理北中南說明會及預告後，將於今年10月1日實施。未來巴克球磁性組須依商品檢驗法第6條規定，經檢驗合格、符合檢驗規定後，始得於市場流通；同時，該部也將加強後市場抽驗管理，以雙重把關機制維護消費者權益。

▲消保處提醒，應避免14歲以下兒童將巴克磁球放入口、鼻。（圖／行政院消保處提供）

行政院消保處提醒，巴克磁球在實施納檢前，尚非應施檢驗玩具商品，因此，消費者購買把玩仍務必注意警語標示，且應該避免14歲以下的兒童（尤其是3歲以下幼童）將此等具有強力磁性的小磁鐵放入口、鼻，以免造成危害。該處也呼籲家有幼童的消費者，如發現兒童誤吞或吸入磁性小零件，應立即送醫進行救治，避免因延誤救治，對兒童造成更嚴重的傷害。