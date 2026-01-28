台北燈節第二IP搶先曝光？觀傳局釋出角色剪影　網友嗨喊竟跟泡泡瑪特合作

▲「2026台北燈節」公開第二波IP的預告剪影圖片。（圖／台北觀傳局提供，下同）



生活中心／綜合報導

「2026台北燈節」今年首度推出「雙展區、雙IP」策展模式，橫跨西門展區與花博展區，將於2月25日至3月15日盛大登場。日前已經公布花博展區將攜手全球知名IP《變形金剛 TRANSFORMERS》打造主燈；網友也在敲碗另一個IP是什麼？觀傳局小編昨日在社群平台上驚喜公開第二波IP的預告剪影圖片，左上角顯眼的LOGO馬上就掀發網友熱議，推測這次台北燈節將與泡泡瑪特（Pop Mart）合作。

小編更賣關子預告，此次合作不只一個角色，讓粉絲好奇難道在全球爆紅的潮玩公仔Labubu將現身台北街頭？

日前台北燈節宣布將在花博展區打造高達10公尺的變形金剛柯博文主燈後，觀光傳播局長余祥就曾透露，位於西門展區的主燈將走「可愛」路線，與花博展區完全不同。

觀傳局小編無預警公開西門展區主燈預告剪影，並寫下「這次是大家搶翻天的超級角色們」。網友也從剪影形狀猜測，此次的主燈即為泡泡瑪特經典角色 Molly（茉莉）的馬年限定造型。

不僅如此，小編留下五個符號包含「精靈」、「星星」、「雲朵」、「臭臉」、「奶瓶」以及「熊貓」，讓網友猜猜還有哪些角色。