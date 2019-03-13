按摩女有動作沒說話　員警「妳摸我好舒服」蒐證白搭

▲桃園市吳姓男子經營色情按摩，員警喬裝男客上門，當場查獲按摩女從事色情安按摩，但因證據不足，地檢署偵結不起訴。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市吳姓男子經營色情按摩屢遭檢舉，去年10月間，中壢警分局員警喬裝男客，吳姓男子帶往包廂交由何姓女子按摩，半小時後，何女突然舔員警乳頭還撫摩生殖器，員警立即表明身分，將吳男與何女帶回偵辦；桃園地檢署以員警雖錄音蒐證「你摸我小雞雞好舒服」等證據，但查無何女任何有關色情交易對話，難以確認吳男有媒介行為，最後以證據不足偵結不起訴。

檢舉調查，54歲的吳姓男子在中壢區經營生活館，卻暗中以色情按摩牟利，聘僱按摩小姐為男客做俗稱「打手槍」的半套色求性交易，以每60分鐘收費1000元，吳男抽取400元，按摩小姐則收取600元，檢警接獲線報決定前往查緝。

中壢警分局廖姓員警喬裝男客，去年10月31日下午4時許，廖員登門由吳男帶往包廂內消費，何姓女子按摩約半小時後突然低頭親吻與舔乳頭，還脫下廖穿的紙內褲，伸手撫摸廖員生殖器，廖員說，「你摸我小雞雞好舒服」等語暗中錄音蒐證，何女繼續撫摸廖員生殖器，廖員見時機成熟立即表明身分，將吳男等人依妨害風化罪嫌送辦。

檢警偵訊時，吳男辯稱，自己是領時薪負責打雜與接待客人，有人上門就安排小姐服務，他上班才2週，根本不知道按摩女子從事性交易；何女也否認有舔員警乳頭、撫摸生殖器，只替客人按摩，沒有色情按摩情事。

檢方查出，吳男僅安排按摩小姐服務廖員，沒有明示或暗示廖員提供性交易，現場錄音中，廖員雖有說「你摸我小雞雞好舒服」，但何女卻沒有相關對話錄音，警方也未查到保險套或其他具體事證等，最後以吳男罪嫌不足，偵結不起訴處分。

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