停機車格旁挨罰併排停車2400元　駕駛因「關鍵1分鐘」翻盤

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）去年4月間將自用小客車停放在新北市某路段，由於旁邊就是機車停車格，他被警方以違規併排停車舉發，挨罰2400元。不過，從阿哲停車到警方舉發，中間只經過1分鐘，台北高等行政法院法官認為，這只能算是併排臨時停車，而非併排停車，最終裁定撤銷原處分。

▲阿哲認為自己只是臨時停車，並非違規併排停車。（示意圖／ETtoday資料照，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2025年4月間將一輛自用小客車停放在新北市某路段，因涉有「併排停車」的違規行為，被警方舉發。台北市交通事件裁決所依據道路交通管理處罰條例第56條第2項規定，裁處阿哲罰鍰2400元。

阿哲不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，當時行車記錄器顯示停車時間為21時41分，警方舉發的時間則是21時42分，兩者僅相差1分鐘，他的行為顯然屬於臨時停車的範疇，因此希望法官能准許撤銷原處分。

台北高等行政法院法官表示，交通部曾以2020年11月23日交路字第1090014922號函說明，「如駕駛人是因上、下人、客及裝卸物品暫時離座，可隨時立即返回車輛行駛，且車輛停放道路未超過3分鐘，應可歸屬於臨時停車的範疇」。

法官指出，在舉發機關提供的2張採證照片中，阿哲的車輛被舉發時，確實併排停放在機車停車格旁邊，阿哲也沒有在駕駛座上，但2張照片的拍攝時間未超過3分鐘，無法排除當時阿哲只是暫時離座、可隨時立即返回車上的可能性。

法官認為，該案相關監視器、警方密錄器畫面都已無保留，無法確定當時阿哲的車輛是否有熄火，台北市交通事件裁決所既不能證明阿哲的行為符合「停車」要件，自然就不能以道交條例第56條第2項規定進行裁罰，最終裁定撤銷原處分，全案仍可上訴。