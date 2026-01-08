高雄左營路口「45分鐘連2撞」女騎士遭擊落　計程車小貨車再撞

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區翠華、中華一路口今（8）日上午接連發生2起車禍事故，其中一起為機車與小客車發生擦撞，女騎士遭擊落後倒地送醫，沒想到45分鐘後，該路口又發生計程車與小貨車擦撞事故，至於詳細肇事原因尚待警方進一步釐清。

經了解，第一起事故發生在今日6時20分，51歲黎女騎機車沿翠華路南向北直行，與58歲鄭男駕駛自小客沿中華一路東向西直行發生擦撞。黎女遭擊落後，人車倒地，送醫救治，雙方均無酒駕情事。

▲高雄左營翠華、中華一路口45分鐘連2撞！（圖／記者賴文萱翻攝）

另一起則發生在7時5分，經了解為52歲鍾男駕駛計程車沿中華一路東向西直行，與51歲佘男駕駛小貨車沿翠華路南向北行駛至該路口擦撞，造成小貨車車頭毀損，零件也散落一地，顯見當時撞擊力道之大。

警方表示，雙方均未受傷且無酒駕情事，後續依規定完成測繪、蒐證，迅速排除肇事車輛，詳細肇因將陳報交通警察大隊分析研判。

▲機車女騎士與小客車發生擦撞，人車倒地送醫。（圖／記者賴文萱翻攝）

根據警方統計翠華與中華一路口交通事故，113年發生交通事故14件，其中A1事故0件、A2事故7件9傷、A3事故7件；114年發生交通事故11件，其中A1事故0件、A2事故5件6傷、A3事故6件。

警方呼籲，駕駛人行經路口時應留意號誌並注意周遭車況，確保自身及他人行車安全。

▲▼45分鐘後，該路口又發生計程車小貨車車禍事故。（圖／記者賴文萱翻攝）