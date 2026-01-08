　
國際

「薩莉亞」創始店將走入歷史！　搬整間店估上看千萬

▲▼「薩莉亞」創始店。（圖／翻攝自X／千葉県本八幡市（公式））

▲「薩莉亞」創始店保存完好，不僅有手寫菜單，廚房也保持原樣。（圖／翻攝自X／千葉県本八幡市（公式），下同）

記者柯沛辰／綜合報導

日本連鎖義式家庭餐廳「薩莉亞」1967年創立於千葉縣市川市，2000年停業後改為品牌紀念館。不過，周邊區域迎來再開發，紀念館預計3年內拆除，創始店將走入歷史。根據估計，連同館內裝潢加上各種照片史料的搬遷費用，約要5000萬日圓（約新台幣1003萬元）。

廚房原樣、手寫菜單都還在　百名志工細心維護

綜合日媒報導，紀念館仍維持餐廳當時的原貌，不僅在牆上貼滿了時間軸和照片，桌上擺著創立之初的手寫菜單，且廚房裡仍然擺放著餐具、玻璃杯、煎鍋和其他烹飪用具，還有葡萄酒，並由曾向創辦人學習經營理念的100名志願者們精心維護。

1967年，當時還是大學生的正垣泰彥在此處開設西餐廳，但餐廳遭遇祝融，中斷了一段時間，直到1973年才轉型義大利料理餐廳重新開業。不過，隨著營運規模擴大，必須尋找更大店面，這間創始店在2000年停業，改為品牌紀念館。

▲▼「薩莉亞」創始店。（圖／翻攝自X／千葉県本八幡市（公式））

本八幡站北口再開發　紀念館面臨拆除命運

如今紀念館傳出建物老化等問題，所在的本八幡站北口附近區域也即將進行新的開發案。根據市政府規劃，工程預計將在未來幾年內啟動，並建造一座住商大樓，所以紀念館不得不在3年內拆除。

2011年對外開放吸引數千人　搬遷要5000萬日圓

根據讀賣新聞，現年73歲的紀念館公關大山達雄回憶，他曾和正垣泰彥及其他夥伴在這間創始店內吃飯、喝酒，學習經營之道，起初紀念館只開放餐廳員工進入，但後來在老顧客請求下，2011年對外開放，讓遊客翻閱草創時期的菜單，回憶往事，至今已吸引數千人來訪。

大山達雄透露，若要連同內部裝潢搬遷整間店舖，約需5000萬日圓（約新台幣1003萬元），「創始店本身肯定要拆掉了，但如果可能的話，我希望能夠以某種形式保留下來。」

初代店象徵起源與理念　任務結束的里程碑

有知情人士指出，約10年前就傳出附近地區要都更，而且創始店的建築物也出現老化等問題。至於未來是否將紀念館搬到別處，官方尚未給出答案。

不過，薩莉亞公關表示，紀念館是象徵著薩莉亞的起源，也是我們重新審視理念和價值觀的重要所在，「雖然不免感傷，但我們也把它當作『任務告一段落』的里程碑。」

01/06 全台詐欺最新數據

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

大陸西北菜連鎖餐廳「西貝莜麵村」近日陷入輿論風波，預製菜（即預先烹飪、製作的調理食品）話題再次受到熱議。源自日本的義大利風味餐廳薩莉亞，在大陸被稱為「預製菜之王」，卻極少因此受到批評。陸媒認為，在薩莉亞可用低價吃一頓豐盛的西餐，並不讓人難以接受，不少人甚至覺得「挺值的」。

