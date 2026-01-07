高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

▲高中生在基隆廟口夜市打工時，竟被當街擄走，3名涉案者是未成年學生。（圖／記者郭世賢翻攝）



記者郭世賢、董美琪／基隆報導

基隆廟口夜市驚傳當街擄人案件，被害者竟是未成年的高中生。基隆市一名18歲蕭姓男子，6日晚間在廟口仁一路、愛四路口的大腸圈攤位打工時，突遭多名男子要求隨行，最終被強行帶上車載走，所幸約2小時後平安獲釋，未受傷害。

基隆市警第一分局延平街派出所於6日晚間9時許接獲報案，指蕭男在工作期間被7名男子帶離現場。蕭男當下曾拒絕，但仍遭押上其中一輛車離去。警方調閱監視器後發現，涉案7人分乘兩輛車抵達攤位，隨即將蕭男帶走。

▲基隆廟口攤商員工遭押走，涉案3少年稱「帶錯人」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



蕭男上車後一度以手機報案求助，但不久後手機即關機、定位消失，家屬與鄰居急忙通報警方。警方立即以車追人，並同步調閱沿線監視器。

晚間11時許，蕭男被棄置於廟口附近超商前，警方趕抵後確認其身體狀況正常，並未遭受傷害。初步了解，涉案少年原欲透過蕭男聯繫其同班同學，但未能取得聯絡，車輛期間曾在市區繞行，並一度前往新北市萬里區，隨後又返回基隆。

警方於7日上午循線找到陳姓等3名涉案少年，皆為基隆某高中職學生，另有4名涉案男子仍在追查中。警方在犯案車輛內查獲3把西瓜刀，並於其中一名嫌犯住處起出1把玩具槍。

陳姓少年等人到案後供稱「帶錯人」，警方目前全案依妨害自由及妨害秩序罪嫌偵辦，並持續追緝在逃犯嫌。