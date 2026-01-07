　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

▲▼高中生在基隆廟口夜市打工時，竟被當街擄走，3名涉案者是未成年學生。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲高中生在基隆廟口夜市打工時，竟被當街擄走，3名涉案者是未成年學生。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢、董美琪／基隆報導

基隆廟口夜市驚傳當街擄人案件，被害者竟是未成年的高中生。基隆市一名18歲蕭姓男子，6日晚間在廟口仁一路、愛四路口的大腸圈攤位打工時，突遭多名男子要求隨行，最終被強行帶上車載走，所幸約2小時後平安獲釋，未受傷害。

基隆市警第一分局延平街派出所於6日晚間9時許接獲報案，指蕭男在工作期間被7名男子帶離現場。蕭男當下曾拒絕，但仍遭押上其中一輛車離去。警方調閱監視器後發現，涉案7人分乘兩輛車抵達攤位，隨即將蕭男帶走。

▲基隆廟口攤商員工遭押走，涉案3少年稱「帶錯人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆廟口攤商員工遭押走，涉案3少年稱「帶錯人」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

蕭男上車後一度以手機報案求助，但不久後手機即關機、定位消失，家屬與鄰居急忙通報警方。警方立即以車追人，並同步調閱沿線監視器。

晚間11時許，蕭男被棄置於廟口附近超商前，警方趕抵後確認其身體狀況正常，並未遭受傷害。初步了解，涉案少年原欲透過蕭男聯繫其同班同學，但未能取得聯絡，車輛期間曾在市區繞行，並一度前往新北市萬里區，隨後又返回基隆。

警方於7日上午循線找到陳姓等3名涉案少年，皆為基隆某高中職學生，另有4名涉案男子仍在追查中。警方在犯案車輛內查獲3把西瓜刀，並於其中一名嫌犯住處起出1把玩具槍。

陳姓少年等人到案後供稱「帶錯人」，警方目前全案依妨害自由及妨害秩序罪嫌偵辦，並持續追緝在逃犯嫌。

▲基隆廟口攤商員工遭押走，涉案3少年稱「帶錯人」。（圖／記者郭世賢翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

金門女被假檢察官騙寄金融卡　警急衝超商攔截包裹保住360萬

基隆廟口攤商員工遭押走！繞行2hrs丟包...涉案3少喊：帶錯人

快訊／22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

左營27歲海軍士官墜樓！仍有生命跡象送醫搶救中

快訊／高雄左營傳墜樓！27歲男「倒臥1樓」送醫搶救

酒店幹部「車資用丟的」！司機抱怨兩句　竟遭摺疊刀抵頸恐嚇

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

金門女被假檢察官騙寄金融卡　警急衝超商攔截包裹保住360萬

基隆廟口攤商員工遭押走！繞行2hrs丟包...涉案3少喊：帶錯人

快訊／22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

左營27歲海軍士官墜樓！仍有生命跡象送醫搶救中

快訊／高雄左營傳墜樓！27歲男「倒臥1樓」送醫搶救

酒店幹部「車資用丟的」！司機抱怨兩句　竟遭摺疊刀抵頸恐嚇

北京踩煞車？美媒爆：中企被要求「暫停下單輝達H200」

靠心理相信儀表！　飛官揭「空間迷向」危險瞬間：大腦以為在旋轉

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

全球首款「電動車全固態電池」來了！已可投入量產第1季正式上路

小北百貨賣「簡體字作業袋」惹議！官方緊急回應：全面下架

韓妞熱推！嬌蘭、I'M MEME 推出「網紗氣墊」　肌膚越拍越亮　

日媒分析王彥程加盟韓華鷹表現　「怪獸牆」成為亮點

realme確定回歸OPPO體系「三品牌合體」　官方回應證實了

汪小菲妻「選在台生產」鬆口談落戶　1撇步孕肚零妊娠紋

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

社會熱門新聞

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

藥單註記「媽媽是婊子」害醫院挨罰　提告抗罰吞敗

即／22歲女開車撞6機車　再衝北車光南釀1傷

正妹直播主跨海拜財虎將軍跪1小時　中千萬嗨翻

高雄左營傳墜樓！27歲男送醫搶救

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

即／抓共諜被列「台獨幫凶」　法務部長嚴正譴責

國3小貨車追撞再推撞　1人送醫

台中七期虐殺命案主嫌狂問法醫　被法官打斷

2025年台中測速「桿王」出爐　進帳1146萬

更多熱門

相關新聞

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

高雄市左營區富國路一處社區7日下午4點多發生墜樓事件，一名27歲的海軍士官因不明原因，從社區大樓的高樓層墜落，倒臥在一樓的道路。救護人員趕抵現場時，該名男子仍有生命跡象，目前人已送往醫院搶救，詳情仍待後續釐清。

自小客停等紅燈　後車沒煞車猛撞跑了

自小客停等紅燈　後車沒煞車猛撞跑了

疑轉彎沒讓直行 78歲駕駛釀三車碰撞

疑轉彎沒讓直行 78歲駕駛釀三車碰撞

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

快訊／基隆公寓驚傳兇殺！1男遭器械攻擊送醫

國3基隆隧道車禍！貨車「滾翻一圈」畫面曝

國3基隆隧道車禍！貨車「滾翻一圈」畫面曝

關鍵字：

基隆夜市擄人高中生警方

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

江宏恩同框名廚親弟！江振誠結婚20年泰妻罕合體

莫莉助理墜樓亡！遭網暴是「翻版蘿拉」

蔡依林演唱會遭斷章取義！合作公司硬起來告了

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

高鐵「1規則」一票沒注意到！他喊文盲

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

快訊／18縣市低溫特報！急凍跌破10度

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面