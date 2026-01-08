F-16飛官仍失聯！家屬急求宮廟問辛柏毅位置　「只想再見你一面」

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

記者劉人豪／花蓮報導

空軍飛官辛柏毅6日晚間7時許，駕駛F-16V戰機於夜間演訓時突然失聯，目前仍持續進行搜索，依據搜救系統的機器判識資料，研判漂流方向可能朝南側移動。辛柏毅的小姨子7日在社群網站發文，詢問網友推薦的花蓮宮廟「問出他的位置」，現在只希望找到人有沒有存活都沒關係。

6日晚間，空軍F-16V戰機在執行任務時發生意外，導致飛行員辛柏毅墜落海中，目前軍方正積極展開搜救。空軍督察長江義誠少將強調，辛柏毅在2600呎高空時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」。不過，至今沒有偵測到任何信標機發出的求救訊號，也就無法百分之百確認飛行員確實完成跳傘動作。江義誠補充，根據標準程序，飛行員喊完跳傘就應該立即執行動作，沒有太多耽擱時間。

一位前空軍高層表示，從錄影畫面來看，低空向下彈射的可能性不小。他解釋，信標機只有在飛行員與座椅分離、降落傘順利打開時才會自動發報，但若是在太低的高度或降落傘來不及張開，信標機就無法正常啟動，因此搜救單位才遲遲沒有接收到信號。

辛柏毅的小姨子在Threads上發文，請廣大的網友推薦花蓮可以問事的廟，或有什麼管道可以問出辛柏毅位置的，「我們全家現在只希望能找到他，無論有沒有存活都沒關係，我們只想再見你一面。拜託了。推薦給我們，明天一早我們家就會去問！ 」

網友提供意見後，小姨子也說，「真的太感謝脆上的大家，我們選好了兩家明天前往問事，同時感激大家的集氣，好重要⋯因為我們都快碎光了已經想不到辦法了。」