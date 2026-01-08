　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普關稅翻盤？美最高院明判決「3種結局」影響一次看

▲▼美國總統川普（Donald Trump）招牌舞步。（圖／路透）

▲美國總統川普（Donald Trump）關稅措施恐迎來變數。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國最高法院9日將宣讀判決意見，市場緊盯川普關稅案裁決動向。有外媒分析，勝訴、敗訴、混合裁決3種結局將帶來不同影響，重點在於關稅是否立即失效、是否引發退稅，以及白宮是否能改用其他法源快速補上。

IEEPA能否繞過國會　成案件核心爭點

綜合外媒報導，這起案件核心爭點，在於川普政府是否能援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）繞過國會，對多數進口商品課徵大範圍關稅。此前，下級法院已認定多數關稅越權/違法，因此最高法院的判決將直接決定這套關稅能不能繼續站得住腳。

▲▼川普關稅翻盤？最高院判決「3種結局」影響一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

▲最高院判決「3種結局」影響一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

三種結局推演　混合裁決恐讓不確定性延長

結局一：政府勝訴

路透社分析指出，若白宮勝訴，關稅收入與談判槓桿可延續，大幅確立總統在貿易與關稅上的單邊裁量，這也意味著確認總統可在緊急權力框架下保有更大的關稅操作空間

結局二：政府敗訴

路透社認為，如果最高法院維持下級法院見解，或認為這種擴張解釋觸及「重大問題原則」（major questions doctrine）需要更明確的國會授權，那麼這套關稅會被打掉。

不過，就算白宮輸了，仍可能改用其他貿易法源，重新包裝關稅，例如攸關國安的232條款、貿易的301條款，還有122、338等條款工具，只是程序與限制不同、政治成本也可能更高。

國際律師事務所Squire Patton Boggs指出，若法院判關稅不合法，也不一定會自動全面退還，進口商可能仍須主動走行政救濟、必要時提告請求退稅。路透社統計，依美國海關（CBP）資料，截至2025年12月14日，「面臨退還風險」的IEEPA關稅超過1335億美元（約新台幣4.2兆）。

結局三：勝敗混合裁決

外媒與市場最常預測的折衷路徑，是最高法院把不同名目、目的的關稅切開處理，例如認定「對等關稅」在國際緊急經濟權力法站不住腳，但與特定國家、特定緊急事由綁定的部分關稅可能被保留，意即法院不替政府背書，但也不清空所有關稅，而是把操作空間限縮。

路透社指出，這種混合結果的後座力通常是「不確定性延長」：退稅範圍、既有關稅是否要調整、白宮改用其他法源的速度，都會變成下一輪市場與企業要追的焦點。

白宮多次強調不放棄關稅　貿易局勢難安歇

不過，無論最高院裁決如何，川普政府先前已多次強調不會放棄關稅工具，所以國際貿易局勢近期內恐怕很難安歇。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！
中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

全家出遊沒想法　男老師靠「Siri神推薦」驚喜挖到2.09克拉鑽石

川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷　即時翻譯原音重現

決戰2026！　川普第二任期首次國情咨文演說2/24登場

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警　這地區降雪恐飆2.4倍

逾700航班取消！　歐洲暴風雪已奪7命「多國交通大亂」

完整名單曝光！川普退群不限66個國際組織　盧比歐：其他還在審

澤倫斯基暗示：戰爭有望「半年內結束」　和平協議已完成90%

班機落地「8個輪胎集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇：慶幸還活著　

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

全家出遊沒想法　男老師靠「Siri神推薦」驚喜挖到2.09克拉鑽石

川普演說「嗯嗯啊啊」呻吟不斷　即時翻譯原音重現

決戰2026！　川普第二任期首次國情咨文演說2/24登場

日本氣象廳發布「10年一度大雪」預警　這地區降雪恐飆2.4倍

逾700航班取消！　歐洲暴風雪已奪7命「多國交通大亂」

完整名單曝光！川普退群不限66個國際組織　盧比歐：其他還在審

澤倫斯基暗示：戰爭有望「半年內結束」　和平協議已完成90%

班機落地「8個輪胎集體爆胎」　乘客劇烈搖晃嚇：慶幸還活著　

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

人氣女團成員失聯8個月！公司火大列2罪狀⋯開鍘余嬿慈：追究法律責任

陳志落網引渡中國！　柬埔寨央行宣布：開始清算太子銀行

炒房不如炒股？　法拍數據揭資金轉向

07LINE韓星高中畢業啦！　IVE Leeseo羞曝成年願望

泰女遭夫逼賣淫「跟公公拍性愛片」　懷孕3月悲訴：不知生父是誰

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

【誰一直偷喝我家水？】今天終於抓到亞洲輝椋鳥現行犯！

國際熱門新聞

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

剝奪國籍後遭逮　太子集團董座陳志被柬埔寨送中

李在明試辦中國免簽　2團客元旦入境秒失聯

「薩莉亞」創始店要拆了！搬整間店估上看千萬

美股跌近500點！台積電ADR挫逾2.5％　輝達逆勢上漲1%

被AI淘汰！2030年「7種職業恐消失」

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

不准先囤貨？中國傳暫停訂購輝達H200晶片

「最強高中生」Ray全款拿下藍寶堅尼！

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

Grok「一鍵脫衣」助X互動創新高

委內瑞拉：美軍突襲造成100人死亡

更多熱門

相關新聞

委內瑞拉：美軍突襲造成100人死亡

委內瑞拉：美軍突襲造成100人死亡

委內瑞拉內政部長卡貝友（Diosdado Cabello）7日晚間證實，美國突襲委內瑞拉逮捕總統馬杜洛（Nicolas Maduro）的軍事行動，造成100人死亡。另據新華社，死者除了軍人之外，也包括平民。

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

川普砸1.5兆「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

才斥「毒販」！　川普與哥倫比亞總統通話：雙方近期將會面

才斥「毒販」！　川普與哥倫比亞總統通話：雙方近期將會面

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

畫面曝！　美移民官開槍擊斃37歲女

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

關鍵字：

川普關稅北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面