川普關稅翻盤？美最高院明判決「3種結局」影響一次看

▲美國總統川普（Donald Trump）關稅措施恐迎來變數。（圖／路透）

記者柯沛辰／綜合報導

美國最高法院9日將宣讀判決意見，市場緊盯川普關稅案裁決動向。有外媒分析，勝訴、敗訴、混合裁決3種結局將帶來不同影響，重點在於關稅是否立即失效、是否引發退稅，以及白宮是否能改用其他法源快速補上。

IEEPA能否繞過國會 成案件核心爭點

綜合外媒報導，這起案件核心爭點，在於川普政府是否能援引《國際緊急經濟權力法》（IEEPA）繞過國會，對多數進口商品課徵大範圍關稅。此前，下級法院已認定多數關稅越權/違法，因此最高法院的判決將直接決定這套關稅能不能繼續站得住腳。

▲最高院判決「3種結局」影響一次看。（AI協作圖／記者柯沛辰製作，經編輯審核）

三種結局推演 混合裁決恐讓不確定性延長

結局一：政府勝訴

路透社分析指出，若白宮勝訴，關稅收入與談判槓桿可延續，大幅確立總統在貿易與關稅上的單邊裁量，這也意味著確認總統可在緊急權力框架下保有更大的關稅操作空間

結局二：政府敗訴

路透社認為，如果最高法院維持下級法院見解，或認為這種擴張解釋觸及「重大問題原則」（major questions doctrine）需要更明確的國會授權，那麼這套關稅會被打掉。

不過，就算白宮輸了，仍可能改用其他貿易法源，重新包裝關稅，例如攸關國安的232條款、貿易的301條款，還有122、338等條款工具，只是程序與限制不同、政治成本也可能更高。

國際律師事務所Squire Patton Boggs指出，若法院判關稅不合法，也不一定會自動全面退還，進口商可能仍須主動走行政救濟、必要時提告請求退稅。路透社統計，依美國海關（CBP）資料，截至2025年12月14日，「面臨退還風險」的IEEPA關稅超過1335億美元（約新台幣4.2兆）。

結局三：勝敗混合裁決

外媒與市場最常預測的折衷路徑，是最高法院把不同名目、目的的關稅切開處理，例如認定「對等關稅」在國際緊急經濟權力法站不住腳，但與特定國家、特定緊急事由綁定的部分關稅可能被保留，意即法院不替政府背書，但也不清空所有關稅，而是把操作空間限縮。

路透社指出，這種混合結果的後座力通常是「不確定性延長」：退稅範圍、既有關稅是否要調整、白宮改用其他法源的速度，都會變成下一輪市場與企業要追的焦點。

白宮多次強調不放棄關稅 貿易局勢難安歇

不過，無論最高院裁決如何，川普政府先前已多次強調不會放棄關稅工具，所以國際貿易局勢近期內恐怕很難安歇。