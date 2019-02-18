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老旅社轉租應召女　「全套不用一千元」老翁買菜前先來一發

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▲▼ 民風純樸朴子市區旅館為求生存，提供房間工作情色交易，遭警方查獲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

▲▼ 民風純樸朴子市區旅館為求生存，提供房間工作情色交易，遭警方查獲並起出大量保險套。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣太保市80歲徐姓老翁於日前跟家人前往朴子市果菜市場購買物品，經過市區路口驚見頗具姿色51歲吳姓應召女站在路旁熱情揮手，頓時間，老翁失去理智，先是藉故與家人分開，隨即與吳女進入旅社進行色情交易。

▲▼ 民風純樸朴子市區旅館為求生存，提供房間工作情色交易，遭警方查獲。（圖／記者翁伊森翻攝，下同）

好死不死，朴子派出所執行「安居」專案，所長黃怡文率隊前往當場查獲兩人正從事性交易服務，當場查扣保險套78個、KY潤滑劑1條等證物，及62歲黃女、林55歲女子在旅館待命，等待更多生意上門，全案依社會秩序維護法條例罪嫌裁罰。

警方調查，81歲陳姓店東1956年創立旅社，至今已有63年歷史，近年因旅社經營不易，只有在媽祖聖誕前夕地方慶典才有客人登記住宿，在收入不易情況下才改變經營方式，將旅社房間承租給其他需要的人使用，至於承租房客房間是用來從事性交易場所使用？陳姓屋主說，「我不知道」。

徐姓老翁表示，他騎乘電動機車前來朴子購物，剛好旅社路口發現有小姐向她示好揮手，剛好興致一來，才會沉不住氣進而挑選一名小姐從事俗稱「全套」服務，但剛進入房間沒多久警方就前來敲門，讓他感到非常驚訝。

而當警方詢問老翁是買全套或半套服務時，老翁還氣沖沖說：「什麼全套？或半套？」還在前置作業你們就跑進來，這麼不接「地氣」。警方調查，老翁目前已婚狀況，可能因為熟女「揮手」太過熱情，一時之間才忍不住。

據了解，吳女與姊妹們向該旅社共同承租房間，如果客人「需要」的話，他們就會將客人帶至房間「做愛做的事」，全套或半套服務收取500元至700元不等。
 

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關鍵字：朴子市,老旅社,應召,全套,半套

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