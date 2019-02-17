手握拳上下套弄！按摩女問男警「要不要打？」　被逮硬拗：打籃球啦

▲按摩女辯稱，是問對方有沒有打籃球。（圖／示意圖，無關本案／pixabay）

地方中心／桃園報導

在色情養生館擔任按摩小姐的「小花」（化名），先前遇到員警假扮的男客，便朝對方做出套弄下體的猥褻手勢，還詢問對方「要不要打」，但出庭作證時，卻謊稱自己是問警方有沒有打籃球，當場被錄音檔給打臉，並被法官依偽證罪判3月徒刑。

判決指出，這起事件發生在2016年11月間，當時警方假裝成男客上門查緝，而負責做半套性交易服務的小花便詢問對方「要不要打」，同時還做出打手槍的猥褻動作，等到喬裝成男客的警方答應後，小花便幫對方脫下內褲，但一脫下內褲卻發現，對方裡面竟然還有多穿一件內褲，而警方也在此時立即表明身分，並將他們當場逮捕。

小花被傳喚到庭作證時卻辯稱，當時沒有要替警察打手槍，是問對方有沒有打籃球，然後又看到對方肌肉很硬，才問說按這邊好不好，還說自己可以對天發誓，當時講的是打籃球，但卻當場慘遭錄音檔打臉。對此，法官認為，小花做偽證的行為，不僅妨害國家司法的正確性，也浪費訴訟資源，因此依偽證罪判她3月徒刑，緩刑2年。

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