社會 社會焦點 保障人權

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

記者董美琪／綜合報導

空軍飛官辛柏毅6日晚間7時許，駕駛F-16V戰機於夜間演訓時突然失聯，目前仍持續進行搜索。軍方說明截至昨（7）日下午5時為止，已動員包含空軍各型機14架次、海軍艦艇2艘，以及空勤總隊4架次飛行器配合搜救。陸上部分則派遣軍兵力百餘員與各式戰術車輛，於沿岸進行全面巡查。

據悉，該失蹤戰機疑似於花蓮豐濱鄉東方海域約10浬處發生狀況，飛行員疑似已進行彈射逃生。為了把握救援黃金時間，海巡署更調派11艘艦艇於事發熱區巡弋。儘管海象變幻莫測，搜救人員仍不畏低溫，持續在漆黑的海面上搜尋任何可能的生還線索。

▲▼F-16V搜救不中斷！網友湧入觀看三仙台「鏡頭君」，徹夜守候飛官平安。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景區管理處）

▲F-16V搜救不中斷！網友湧入觀看三仙台「鏡頭君」，徹夜守候飛官平安。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景區管理處，下同）

三仙台即時影像成另類祈福平台 這起事故牽動全台民眾的心，許多民眾昨深夜自發性湧入「東海岸即時影像—三仙台」直播頻道。網友們透過「鏡頭君」關切搜救動向，聊天室湧現大量集氣留言。部分民眾擔憂海巡進度，留言詢問，「有發現蹤跡嗎？」、「希望彈射跳傘能發出訊號」，更有不少人感念搜救人員辛苦，也祈禱「飛官平安歸來」、「天冷保佑早點找到」。

根據直播畫面顯示，海面上照明彈持續閃爍，一片漆黑的海域出現了醒目的橘黃色強光。搜救艦艇為了提升目視能見度，不時向夜空發射照明彈或施放高亮度信號燈以提升目視能見度，在黑夜中形成一處處搜救標記。

目前各級單位已表示，搜救行動將不會中斷，會視天氣狀況持續擴大搜索範圍。

▲▼F-16V搜救不中斷！網友湧入觀看三仙台「鏡頭君」，徹夜守候飛官平安。（圖／翻攝自YouTube／東部海岸國家風景區管理處）

01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

相關新聞

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

F-16V上尉辛柏毅仍下落不明　空軍曝最新搜救兵力

空軍花蓮基地飛官辛柏毅上尉昨駕駛F-16V戰機（機號6700）執行夜間訓練時，傳疑因模組化任務電腦（MMC）訊號故障，導致辛柏毅產生「空間迷向」錯覺，飛機不幸墜海，他至今行蹤不明。空軍今（7日）晚間表示，昨日迄今下午5時，統計搜救兵力為空軍包含C-130運輸機、P-3C巡邏機等共14架次、海軍2艘艦艇，陸軍派遣170員進行岸際巡邏，以及輕、中型戰術輪車44輛次；另內政部空勤總隊出動4架次直升機、海巡派遣11艘艦艇協助救援。

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官辛柏毅失聯　她質疑：連防寒衣都沒有政府錢花到哪？

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16飛官墜海失聯　黃國昌轟民進黨：藉機攻訐在野黨未審總預算

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

F-16戰機花蓮外海失聯　賴清德盼平安歸來：請全體國人一起集氣

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

絕口不提F-16飛官失事　鄭麗文中常會狂讚蔡正元頒實踐一等獎章

辛柏毅F-16F-16V花蓮搜救海巡

