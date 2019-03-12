外籍男見警就跑　「印尼版彭于晏」逾期居留1年半栽了

▲桃園市警局楊梅執行緝毒勤務時，意外查獲印尼版彭于晏，到案後頻頻用手機向家人朋友道別。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局楊梅分局11日晚間執行緝毒專案勤務，一名外籍男子見員警靠近，立即拔腿狂奔，員警追趕後將他制伏在地，結果發現外籍男面貌酷似當紅藝人彭于晏，持觀光簽證來台打工，已逾期居留1年多，擔心被警方查獲會被遣送回國，沒想到最後還是躲不掉。

楊梅分局埔頂派出所所長洪淇毅指出，這名33歲印尼籍男子TJHEN SUPANDI於2017年10月間持觀光護照來台，都在桃園境內四處打工，11日晚間他與員警湯凱翔執行緝毒勤務時，印尼男發現巡邏車靠近時，立即丟下手中物品拔腿狂奔，所幸在附近里民協助下，很快就逮到人。

▲當紅藝人彭于晏，在兩岸三地演藝圈都非常紅，印尼版彭于晏有覺得自己有幾分神似彭于晏。（圖／楊梅警方提供）

員警將印尼男子制伏後嚇了一跳，發現面貌酷似當紅藝人彭于晏，儼然是「印尼版彭于晏」，但印尼男卻不認識彭，更不知道自己長得像對方，員警出示彭的照片後，覺得確實有幾分相似，但絲毫快樂不起來。

TJHEN SUPANDI向警方說，他持觀光護照來台後四處打工度日，在台灣逾期居留超過1年，擔心被逮，但家裡需要用錢，需要他賺錢養家，所以只要發現警察巡邏車就會躲避，沒想到最後還是栽在員警手中。

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