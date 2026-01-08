　
社會 社會焦點 保障人權

網爆料F-16「任務電腦」故障！空軍認了：辛柏毅有回報

空軍上尉飛官辛柏毅6日晚間執行夜間訓練，卻疑似MMC故障而空間迷向，失事後疑似跳傘，目前各界仍持續搜救。（圖／IDF經國號粉絲專頁提供）

▲飛官辛柏毅目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉絲專頁提供）

圖文／CTWANT

空軍上尉飛官辛柏毅（29歲）6日晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練，卻在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，辛柏毅疑似跳傘，至今仍失聯。有網友爆料指出，F-16模組化任務電腦（MMC）經過升級，系統穩定度會更差還常常故障，空軍7日召開記者會，證實辛柏毅訓練過程中報告模組化任務電腦（MMC）故障，但並未回報是哪些裝置發生故障，各界曾持續搜救中。

辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽，而他2025年5月與妻子登記結婚，2日才蜜月返台，5月回到部隊，卻在6日晚間執行夜間訓練時失事，他則疑似跳傘，至今仍然失聯。

不具名網友爆料，稱F-16的MMC升級後反而出現各種問題，包括記憶體計算容量不足、程式不穩定導致MMC「各種無法預期生效嚴重度」發生，而任務電腦是飛機的大腦，一旦故障便可能導致飛行員空間迷向。

空軍在記者會上證實，辛柏毅在訓練過程中有回報MMC故障，事故發生時，機上MMC已無法顯示飛行路徑，因此無法參考姿態，而辛柏毅當下檢查高度表，確認飛機向下掉，且知道自己空間迷向，「該做的都已經做了」，最終選擇彈射跳傘，但無法確認是否有完成跳傘程序，目前救援行動仍在持續中。

F-16戰機四大殺手曝　空軍：飛官辛柏毅該做的都做了
白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀　石崇良喊：不可思議
01/06 全台詐欺最新數據

476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」
快訊／合歡山積雪了！　整片雪白畫面曝光
快訊／曹西平乾兒子發4點最新聲明！
中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

鋁合金龍頭廠老董「唬爛有16億庫存」騙走1.2億　遭收押起訴

麻吉翻臉PO他性愛片「要的私」　高雄男慘了！法官判刑5月　

第62期調查官今結業　16人擁碩士學歷「第一名是律師」

全面數位化！刑事警察發展館全新開幕　沉浸式體驗重案現場

教唆綁架女官員拍裸照服刑出獄　主謀女喊冤：自費測謊打臉判決

台東警執勤失控衝上分隔島「車頭包住路燈」　超慘畫面曝光

女官員遭綁架拍裸照　華盛營造「切割成功」主謀女要賠136萬

幼貓竄入機車底險被輾！員警急開蜂鳴器攔車　騎士接力安置

車停巷口瞎扯「回家喝一口酒才上車」　酒駕男下場慘了

色翁欺失智婦！求交往被拒「檢查乳癌」亂摸　孝子遠端監控氣炸

