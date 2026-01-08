網爆料F-16「任務電腦」故障！空軍認了：辛柏毅有回報

▲飛官辛柏毅目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉絲專頁提供）

圖文／CTWANT

空軍上尉飛官辛柏毅（29歲）6日晚間駕駛F-16戰機執行夜間訓練，卻在花蓮縣豐濱鄉以東海面失事，辛柏毅疑似跳傘，至今仍失聯。有網友爆料指出，F-16模組化任務電腦（MMC）經過升級，系統穩定度會更差還常常故障，空軍7日召開記者會，證實辛柏毅訓練過程中報告模組化任務電腦（MMC）故障，但並未回報是哪些裝置發生故障，各界曾持續搜救中。

辛柏毅為空軍官校108年班，飛行總時數611小時，機種總時數371小時，平時表現優秀，與其他隊員相處融洽，而他2025年5月與妻子登記結婚，2日才蜜月返台，5月回到部隊，卻在6日晚間執行夜間訓練時失事，他則疑似跳傘，至今仍然失聯。

不具名網友爆料，稱F-16的MMC升級後反而出現各種問題，包括記憶體計算容量不足、程式不穩定導致MMC「各種無法預期生效嚴重度」發生，而任務電腦是飛機的大腦，一旦故障便可能導致飛行員空間迷向。

空軍在記者會上證實，辛柏毅在訓練過程中有回報MMC故障，事故發生時，機上MMC已無法顯示飛行路徑，因此無法參考姿態，而辛柏毅當下檢查高度表，確認飛機向下掉，且知道自己空間迷向，「該做的都已經做了」，最終選擇彈射跳傘，但無法確認是否有完成跳傘程序，目前救援行動仍在持續中。

延伸閱讀

▸ F-16戰機四大殺手曝 空軍：飛官辛柏毅該做的都做了

▸ 白色巨塔6／中榮3神外醫師放任無照廠商執刀 石崇良喊：不可思議

▸ 原始連結