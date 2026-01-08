　
社會 社會焦點 保障人權

F-16飛官失聯35小時！疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

記者葉國吏／綜合報導　

F-16V戰機夜間墜海，飛官辛柏毅失聯已經超過35小時。花蓮石梯坪監視器錄到中一道火光可能是彈射座椅啟動的訊號。空軍官方說法，辛柏毅疑似因迷向在低空倒著彈射，導致彈射座椅直接進海。有退役飛行員分析，若倒彈射進海，信標機就不會被順利啟動或受損，也可能就是始終收不到求救訊號原因。

▲當晚7時28分31秒時，出現物體墜海火光。（圖／翻攝自YouTube／東海岸即時影像-石梯坪）

石梯坪錄影捕捉墜海畫面　光細節引發彈射猜測
6日晚間，空軍F-16V戰機在執行任務時發生意外，導致飛行員辛柏毅墜落海中，目前軍方正積極展開搜救。事發時間前後，花蓮石梯坪設置的即時錄影器拍到海面出現一道明亮火光。這段畫面經放大後顯示，火光呈現斜下方噴射，與一般飛機撞擊或爆炸的情形明顯不同。

一名熟悉F-16的空軍士官透露，這種火光很像彈射座椅啟動時的火箭尾焰。根據空軍官方說法，辛柏毅疑似因迷向在低空倒著彈射，導致彈射座椅直接進海，可能是因為飛機姿態出現錯誤。有退役飛行員也分析，若在低空、朝向海面的情況下彈射，信標機就不會被順利啟動，或是當場受損，這就能解釋為什麼搜救隊始終未收到求救訊號。

▲F-16戰機飛官辛柏毅6日執行夜間任務時跳傘，目前仍失聯。（圖／IDF經國號粉專提供）

通聯紀錄還原事發經過　信標啟動條件成關鍵
空軍督察長江義誠少將強調，辛柏毅在2600呎高空時連續三次呼叫「預計跳傘、跳傘、跳傘」。不過，至今沒有偵測到任何信標機發出的求救訊號，也就無法百分之百確認飛行員確實完成跳傘動作。江義誠補充，根據標準程序，飛行員喊完跳傘就應該立即執行動作，沒有太多耽擱時間。

一位前空軍高層表示，從錄影畫面來看，低空向下彈射的可能性不小。他解釋，信標機只有在飛行員與座椅分離、降落傘順利打開時才會自動發報，但若是在太低的高度或降落傘來不及張開，信標機就無法正常啟動，因此搜救單位才遲遲沒有接收到信號。

01/05 全台詐欺最新數據

541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了
快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

F-16飛官失聯35小時！疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

F-16飛官失聯逾12小時！　家屬發聲求集氣

花蓮空軍基地一架F-16編號6700的單座戰機，6日晚執行夜訓時突然出狀況，飛官辛柏毅上尉在花蓮豐濱東方10海浬處跳傘失聯。軍方已全面展開搜救，辛柏毅家屬心情煎熬，總統賴清德要求全力搶救，社會各界也為他集氣。

F-16墜機失事

