社會 社會焦點 保障人權

庇護島10天4撞！彰化議員喊「縮短還可求償」　被炎上急改口

▲彰化田中鎮斗中路與中正路口庇護島2天4撞。（圖／民眾提供）

▲田中鎮中正路與斗中路口庇護島10天內接連發生4起車禍。（圖／民眾提供）

記者葉品辰／彰化報導

彰化縣田中鎮中正路與斗中路口行人庇護島，短短10天內接連發生4起車禍，國民黨議員鄭俊雄昨日表示，「將把庇護島過於突出的部分縮短，並協助事故民眾向施工單位求償」，此說法引發網友強烈反彈，質疑明明是駕駛習慣不好，卻要花錢拆短保護設施還賠錢。在輿論壓力下，鄭俊雄今天（8日）上午突然改口，強調行人安全仍是最優先考量，將再請相關單位全面檢視設計與交維方式，「確認是否有需要調整、改善的地方」。

警方調查指出，事故集中發生在中正路與斗中路口，時間分別為去年12月31日上午9時50分、今年1月2日下午2時及3時15分，另有未報案的自撞事件，肇事情形皆為車輛左轉中正路時，碰撞行人庇護島。地方居民質疑庇護島設計不良，位置過於靠近路中央，宛如突出的障礙物，轉彎時稍有不慎就可能撞上，不但未能有效保障行人安全，反而增加行車風險。

▲議員鄭俊雄原設計縮短庇護島、協助事故民眾求償，今改口稱「會找相關單位評估」。（圖／翻攝自Facebook）

▲議員鄭俊雄原設計縮短庇護島、協助事故民眾求償，今改口稱「會找相關單位評估」。（圖／翻攝自Facebook）

針對爭議，鄭俊雄7日在臉書發文表示，庇護島象徵縣府守護行人安全的用心，但因設計過於突出，短時間內發生多起事故，經與相關單位及地方人士討論後，決定將突出的部分縮短，鄭表示，受傷民眾與車禍造成的損失可向施工單位索賠。然而該說法曝光後，網友一面倒批評，直指是駕駛未遵守行車習慣，質疑為何還能要求賠償。鄭俊雄則在留言區反駁，強調自己是「縮短」而非拆除，並質疑外界顛倒是非。

在輿論延燒後，鄭俊雄今天上午再度發文改口，表示「感謝大家的提醒與關心，行人安全一定是最優先的考量」，已再次請相關單位到現場檢視引導線、分隔島及施工期間的交維方式，確認是否仍需調整改善，若設計或施工造成不便或安全疑慮，將要求修正並持續追蹤後續改善情形，強調希望在各界意見下，讓工程做得更完善。

交通處則表示，該工程於調整前後，皆符合「市區道路及附屬工程設計規範」相關規定，本次現場會勘，考量路口車流轉向特性及整體行車安全，並以目前道路條件及用路行為進行檢視與優化。經與會的各級民意代表及在地民眾的討論後，決定採取縮短庇護島長度，但寬度及行車導引線維持不變的調整方案，維持行人保護功能但增加駕駛員容錯空間，以提升路口通行安全與行車順暢。

工程於尚未完成驗收前，工程施工現場屬承包廠商之保管責任範圍。是否符合國賠要件，須調查相關損害係可歸責於廠商施工或管理疏失所致，始可申請理賠。而依工程契約所投保之工程保險，則須依事故原因認定結果、責任歸屬及保險契約條款，由保險公司進行專業審認後辦理。

彰化奧迪碰撞機車！騎士母女慘摔　女童險遭輾頭畫面曝光

彰化奧迪碰撞機車！騎士母女慘摔　女童險遭輾頭畫面曝光

彰化市彰草路與精誠路口7日上午發生一起車禍！一輛雙載直行機車行經該處時，遭一輛準備從路口駛出轉彎的汽車發生碰撞，機車騎士與女童當場倒地，女童頭部險些遭後方的貨車輾過，所幸騎士火速拉了女童一把，這才沒有釀成更大的傷亡。

超冷！彰化48小時88人送醫　3長者心跳驟停

超冷！彰化48小時88人送醫　3長者心跳驟停

彰化庇護島縮短　「撞車可索賠」惹議

彰化庇護島縮短　「撞車可索賠」惹議

水鹿過馬路　自小客煞不住車頭撞凹

水鹿過馬路　自小客煞不住車頭撞凹

暗語「水果很甜」　檳榔攤闆娘販毒重判17年

暗語「水果很甜」　檳榔攤闆娘販毒重判17年

