隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

記者葉國吏／綜合報導

一位女子在台北市一家醫美診所做隆乳手術，卻對術後雙峰「沒有乳溝」很不滿，憤而告診所要求重新手術。法院審理後，認為雙方沒約定「做到滿意為止」，因此判小花敗訴，但她還能再上訴。

隆乳手術爭議 術前承諾與期望落差

台北市女子，今年5月21日在一家醫美診所進行隆乳手術。她強調，術前已和院方充分諮詢，自己提出的主要訴求，是想要「乳溝明顯」的集中胸型，還特地找了案例照片給醫師參考。診所方表示，會將照片給院長參考，並承諾會幫她做出這樣的效果。

沒想到手術做完、恢復一段時間後，女子發現胸部中央明顯分開，完全沒有乳溝，和當初討論的理想效果落差極大。她因此氣得將診所和女院長告上法院，要求重新手術，並同意支付5萬元手術費。

醫師回應與法院審理 對話紀錄成關鍵

院長喊冤，表示女子的要求是「不穿內衣也要有自然乳溝」，但她舉例說明，連女子自己提供的案例照，術後也沒自然乳溝。她還引用國際醫學資料，強調裸胸下根本不可能有明顯乳溝，請法院駁回小花的主張。

法院審理時，查看了女子與診所間的LINE對話內容。對於「照片會給院長看過，她會幫您做這樣的胸型」這句話，法官認為，只能證明診所同意幫忙做類似胸型，不能代表承諾「做到滿意為止」或必須無限次重做。

證據與判決結果 後續可能上訴

另外，女子還提出去年6月和院所的對話紀錄，想證明院長答應手術，但內容提到的金額和這次的5萬元並不相同，讓法官認為雙方對於此次手術，並沒有完整的共識或承諾。

最後，台北地院法官認定女子無法要求診所「重新」手術，因此判她敗訴，可上訴。