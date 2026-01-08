　
社會 社會焦點 保障人權

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

記者黃翊婷／綜合報導

台中北屯一間肉包店日前發生一起驚險事件，一名客人下車購買3顆肉包，大約9秒鐘之後就被2名便衣警察壓制，並上銬逮捕。肉包店老闆賴先生表示，當時他正在樓上檢查要維修的工具電池，聽到外面大喊趴下，還以為是行車糾紛，結果是警察抓吸毒犯，而且他的母親就站在攤位前看完全程。

毒販買肉包被抓。（圖／肉包店老闆賴先生提供）

▲男子剛點完肉包就被警察逮捕。（圖／肉包店老闆賴先生提供，下同。）

在店家的監視器畫面中，6日上午10時許一名穿著深色上衣、頭戴棒球帽、戴口罩的男子下車走向肉包店，接著點了3顆肉包（共計60元）；大約9秒鐘之後，一名騎機車的便衣警察立刻上前將他壓制，另一名警察也馬上衝過來支援，他還來不及結帳，就被警察當場掏出手銬逮捕。

男子一度大喊，「為什麼逮捕我？我沒賣毒品，我自己吃不行啊！」2名警員則一邊喝斥趴下，一邊尋找手機等證物，離開前還不忘禮貌向店家表示，「警察，拍謝（抱歉）」。老闆的母親則站在攤位前目睹整個抓捕過程，手上還不忘繼續忙生意。

毒販買肉包被抓。（圖／肉包店老闆賴先生提供）

▼▲警察壓制畫面。

毒販買肉包被抓。（圖／肉包店老闆賴先生提供）

肉包店老闆賴先生表示，當時他趁著包完包子的空檔上樓檢查要維修的工具電池，突然聽到外面大喊趴下，起初還以為是發生行車糾紛，結果竟然是警察抓吸毒犯，當時他的母親就站在攤位前看完全程。

賴先生將此事分享到臉書社團，引發網友熱議，大家紛紛留言開玩笑道，「吸毒犯都愛吃的肉包」、「包子看起來很好吃」、「所以店在哪，我要吃」、「這包子一定很好吃，冒著被警察抓（的風險）也要買」。

● 本文內容獲得肉包店老闆賴先生同意授權。

