生活 生活焦點

冷氣團來襲！阿里山祝山車站「雪花紛飛」　極致絕景畫面曝

記者翁伊森、劉人豪／嘉義報導

強烈大陸冷氣團加上輻射冷卻影響，清晨不少地區低溫下探10度以下。阿里山氣象站今（8）日上午也出現降雪情形。

▲▼ 阿里山祝山車站8:05分飄雪 。（圖／阿里山許登凱先生提供）

▲阿里山祝山車站今早飄雪。（圖／阿里山許登凱先生提供，下同）

影片中阿里山祝山車站天空降下細小的雪花，棚頂積了一層薄薄的銀霜，與周圍深綠色的針葉林形成鮮明對比，美得令人屏息。另外，阿里山氣象站今天上午8時55分至9時15分也出現降雪情形，目前雪已停。

林業保育署嘉義分署阿里山工作站陳志銀主任說明，阿里山國家森林遊樂區上一次降雪是在2016年，那麼這幾天因為大陸冷氣團來襲，遊樂區這邊夜間溫度大概都只有在0度上下，白天大概5到7度，氣溫相當寒冷，請上山的遊客一定要注意身體的保暖。

氣象署表示，強烈大陸冷氣團影響，今天清晨低溫下探10度，基隆北海岸、大台北山區及宜蘭有降雨機率。明、後天冷空氣減弱，輻射冷卻影響下，要留意日夜溫差大。周六晚間至下周一另一波冷氣團影響，北台灣再降溫。

▲▼ 阿里山祝山車站8:05分飄雪 。（圖／阿里山許登凱先生提供）

氣象署指出，今天至周六清晨低溫仍下探10至12度，高溫部分，今天北部約14至16度，中南部18至20度，周五至周六北部回升到18至20度，中南部20至22度。下周日冷氣團影響，西半部低溫約12至14度，花東約14至16度，高溫北部約16至18度，中南部20至22度。下周一冷氣團減弱，北部回升到22至24度，中南部25至26度。

01/06 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

連日氣溫驟降，正是心血管疾病好發時期。重症科醫師黃軒示警，高達70%的猝死案件其實都發生在「家中」，如臥室、浴室和客廳，其中又以早晨6點至10點最為危險。他特別提醒，許多年輕人雖無既往病史，卻可能忽略潛在徵兆，「（猝死）一發生，年輕人幾乎沒有第二次的生命機會了。」

