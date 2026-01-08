全台凍番薯！彰化48小時88人送醫　3長者「心跳驟停」

▲彰化縣消防局統計，48小時內接獲一般救護案件88件，其中3件為非創傷OHCA。（示意圖／ETtoday資料照）

記者唐詠絮、莊智勝／彰化報導

受到強烈大陸冷氣團、輻射冷卻雙重影響，全台接連數日「凍番薯」，氣象署也針對彰化縣發布低溫特報，提醒有氣溫10度以下發生機率，籲請民眾注意保暖防寒。彰化縣消防局統計，6日至8日48小時內共接獲88件一般救護案，其中有3件非創傷OHCA(無心跳及呼吸)，3人均為70多歲的男性長者。

48小時88件急病救護 3人無呼吸心跳

彰化縣消防局統計，6日上午8時至7日上午8時共接獲一般救護51件，其中非創傷OHCA為2件；7日上午8時至8日上午8時接獲一般救護37件，其中非創傷OHCA為1件。3名OHCA民眾分別為員林市74歲男性、溪湖鎮73歲男性、以及大村鄉75歲男性長者。

消防局發現，3名長者出現心跳驟停情況，發生於深夜及清晨氣溫較低之時段，雖無法確定是否與天冷有關，但仍籲請民眾注意防寒。消防局進一步說明，這3件OHCA案件，均屬非因外力創傷導致。消防局特別解釋，OHCA代表救護人員到達現場時，患者已無心跳、呼吸，但這並不直接等於猝死診斷。 患者送抵醫院後，經急救仍有很高機會恢復生命徵象。至於確切的OHCA發生原因，必須由醫師進行專業判定，消防局無法確認是否與低溫有直接關聯。

保暖防寒不可少 慢性病患及長者要當心

面對連日低溫，消防局呼籲，有三高、心血管疾病等慢性病患者及年長者，務必加強保暖工作。除了居家環境維持溫暖，外出時更應穿戴足夠的衣物、帽子、口罩及手套。此外，慢性病患者應遵循醫囑，定期回診與規律服藥，並密切注意身體變化。一旦出現胸悶、胸痛、頭暈、呼吸困難等不適症狀，應立即就醫，以降低低溫可能引發的健康風險。