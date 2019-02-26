半套妹「比5根手指頭」按摩1小時　警：我起了生理反應被握住一剎那

▲小姐坦承有半套性交易，「因為我想賺錢」。（圖／性交易資料照／圖中人物和新聞無關）

地方中心／桃園報導

「這樣沒有打折？連續這樣子打手槍沒有打折？」桃園一名男警到喬裝成客人到一間色情按摩店，加價500元可有半套服務，被小姐按摩鼠蹊部到起生理反應，「脫下內褲的有握住一剎那」，立刻亮出身分逮人。桃園地院法官判負責人等3人5月到6月不等徒刑。

判決指出，該店100分鐘半套性交易收費1200 元，事發於2016年8月18日。警員證稱，「一位小姐出來接待我，帶我到9號包廂，但那個並非包廂，只是用布簾圍起來的小空間而已。進去該小空間後，這個小空間內設有一張按摩床、電視，小姐叫我把全身衣服脫光只剩下內褲。」

警員證稱，「小姐叫我躺上按摩床，先按摩背部、身體後，然後仰躺按摩正面。大概按摩了一小時候，小姐就按摩到鼠膝部，這時候是隔著內褲在按摩鼠膝部，結果我起了生理反應。因為小姐有比出打手槍的手勢，並且比出五個手指頭，然後我就說有沒有打折，算便宜一點，所以我說有打折嗎是這樣來的。我就點頭說好，小姐就動手脫我的內褲，當內褲被脫到大腿部位時，我就跟小姐說我要先上廁所。」

▼警員到色情按摩店查緝，當場人贓俱獲。（圖／性交易資料照／圖中人物和新聞無關／記者林悅翻攝）

法官詢問，「你在偵訊中你有提到該小姐有用手握住你的生殖器，跟你剛剛說只是在鼠膝部按摩，似有不符？」員警回答，「脫下內褲的時候當然有握住一剎那」。小姐也證稱有做半套，「因為我想賺錢。…我當時正要脫去該喬裝員警的內褲，但是我脫到一半時，該喬裝員警…就去廁所。」同年10月，另名員警也佯裝客人，見對方要進行半套時，立刻表明身分而查獲。

但負責人和工作人員等3人否認犯行，辯稱按摩小姐並未從事半套服務，店內也禁止小姐從事半套，若小姐為客人提供半套是她的個人行為。

但法官認為，現場包廂是以布簾隔間無法上鎖，屬開放式空間，足見包廂隔音性不佳、隱密性甚低，現場負責人在通道上應可輕易探知包廂內舉動，若有猥褻行為屬負責人可輕易管領及監督範圍內；且小姐遭查獲從事半套後，也未遭立即辭退或處罰，可知負責人知道小姐有在做半套。

且員警密錄器也清楚錄到當時的聲音，可聽到男警說「這樣沒有打折？連續這樣子打手槍沒有打折…要脫褲子喔，我先去尿尿。」法官認為，負責人等3人危害社會秩序與善良風俗，犯後均否認犯行、態度不佳，依圖利容留猥褻罪各處6月到5月徒刑。全案可上訴。