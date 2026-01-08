苗栗男除草遭虎頭蜂狂螫！插管治療中　妻兒、堂哥救援也被攻擊

▲苗栗縣頭屋鄉昨發生疑似虎頭蜂攻擊4位民眾事件，胡姓男子被螫傷20多處，出現無法呼吸、送醫插管治療中。（圖／記者楊永盛翻攝，下同）

記者楊永盛／苗栗報導

苗栗縣頭屋鄉胡姓鄉民昨（7）日除草時，疑似驚動虎頭蜂群，不幸遭到蜂群螫傷攻擊，妻子、兒子和堂兄趕往救援也遭攻擊，救護人員急忙將4人送醫；胡男因身上有20多處理螫傷，現場無法呼吸、意識不清等過敏反應，送醫插管治療觀察中。

苗栗縣政府消防局說，昨天上午9點33分左右獲報，頭屋鄉象山村濫坑地區有數名民眾遭蜂螫，立即出動頭屋分隊人車趕往救援，救護人員到場發現，胡姓男子（61歲）身上密密麻麻約有20多處螫傷，因喉嚨紅腫，頻頻呼喊：我沒有辦法呼吸！

救護人員研判他出現疑似虎頭蜂螫傷的過敏反應，加上胡男逐漸意識不清，縱使現場還有殘餘蜂飛舞，救護人員先將胡男拖出草叢，人力搬運抬上救護車，就近送往苗栗醫院急救，搶救後插管治療，暫時紓解無法呼吸難題，目前住院觀察中。

胡男兒子表示，父親下午在田間除草，可能驚動蜂窩，突然被蜂群攻擊而向家人呼救，他和母親、伯父聞訊衝趕救援，他們3人手部、大腿及頭部也遭蜂螫，幸好沒有過敏反應，救護人員稍微一併送醫救治。

消防救護人員依據胡男兒子描述，懷疑遭到虎頭蜂群攻擊，消防局第一大隊提醒，民眾於山區、田間或草叢作業時，應提高警覺，避免驚擾蜂群；若不慎遭蜂螫傷，尤其出現呼吸困難、意識改變等過敏反應時，應立即撥打119請求協助，以免延誤治療時機。