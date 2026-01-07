噁男酒瓶砸高中蹺課妹想性侵！淫問：有沒有做過愛　她半裸報警

▲男子持酒瓶自背後攻擊高中少女，企圖性侵。（AI協作圖／記者吳銘峯製作，經編輯審核）

記者吳銘峯／台北報導

桃園曾姓男子2022年間，上午8點多時在桃園中壢區某大樓騎樓下，看到高中少女小施（化名）獨自坐在椅子上，曾男認為有機可乘，持酒瓶從背後攻擊小施，壓制小施後，意圖在光天化日下性侵小施。小施奮力反抗，上半身衣服幾乎全遭扯掉，半裸報警求救。一審將曾男判處有期徒刑6年4月，案經上訴，高等法院二審改判曾男有期徒刑6年2月。

曾有多次竊盜前科的曾男，2021年6月間才假釋出獄，出獄後僅能擔任臨時工，生活不穩定。判決指出，曾男於2022年10月間，上午8點40分左右，曾在中壢火車站附近的商業大樓騎樓下，看到當時因為翹課，坐在騎樓下座椅的小施。

小施當時穿著高中制服、揹著書包，乾坐在騎樓下；雖然有看到曾男出現，但沒有太在意。之後小施起身準備離開時，突然後背遭到曾男以酒瓶猛砸。曾男隨即以手、腳夾住小施，並伸手脫小施的褲子，口中還詢問「幾歲？家人住哪裡？有沒有做過愛？」小施掙扎著想要離開，但曾男拉住她的頭髮，，跟小施說「我不想弄到這種東西，安靜一點，做一次愛就放妳離開這邊」。

小施仍奮力抵抗，曾男也猛力拉扯，將小施的外套、上衣幾乎全部扯掉，小施裸背狂奔，逃往附近派出所求救。警方獲報後，循線逮捕曾男，並起出一把空氣槍。曾男坦承以酒瓶攻擊小施，否認企圖性侵小施；但又無法解釋為什麼要拉扯小施，甚至將她上衣全都扯掉。全案偵查終結，檢方依照「成年人故意對少年犯攜帶兇器強制性交未遂罪」提起公訴。

一審法院審理後，認定曾男有罪，重判有期徒刑6年4月。案經上訴，高等法院二審審理後，認為曾男始終否認犯行，未見對自身犯行反省與悔過，亦未與被害人和解或賠償損害，犯後態度惡劣，因此仍將曾男判處有期徒刑6年2月。可上訴。