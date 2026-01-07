大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小莉（化名）與丈夫阿龍（化名）結婚以後，曾將大學時期的閨蜜小詩（化名）介紹丈夫，怎料阿龍竟與小詩發展出婚外情，更是互稱「老公」、「老婆」，對話曖昧又露骨，氣得小莉告上法院。士林地院審理後，判小詩須賠25萬元，全案仍可上訴。

大學閨蜜變小三

根據判決書內容，小莉與阿龍2019年間結婚，2人婚後育有2名子女，原先生活幸福美滿。怎料小莉將大學時期的閨蜜小詩介紹給丈夫認識，小詩竟與阿龍產生婚外情，並且還互稱「老公」、「臭老婆」，更是透過訊息討論性事，對話相當露骨。

簽切結書又再犯

小詩與阿龍的婚外情2024年5月被發現以後，曾在雙方家長的見證下，簽立切結書，承諾不再有任何往來。怎料同年年底，小詩與阿龍又被抓包透過通訊軟體聯繫，還使用視訊聊天，阿龍更是在購物網站上，將小詩登記為收件人，氣得小莉一狀告上法院。

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pexels）



閨蜜稱喊「老公」非表達愛意

對此，小詩則辯稱，與阿龍之所以互稱「老公」、「老婆」，是因為熟識所以才用較為親暱的稱呼，並非互相表達愛意，且2人互相發送的訊息語意模糊，不能憑藉這些就推斷有親密往來、發生性行為。

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）



露骨對話全被發現

不過，士林地院法官勘驗對話，發現2人曾互相發送「你該準備好妳的叫聲」、「老婆可不可以嘛（心虛」、「那我先幫你」、「所以你不能剪掉，你的性福以後會沒有」、「這樣喔那我幸福都靠它是嗎哈哈哈」等話語，難認是一般朋友間社交往來的尋常通話，最終不採信小詩的說法。

法官判賠25萬

法官經過審理，衡量雙方的社會地位、經濟狀況以後，判小詩須賠25萬元，全案仍可上訴。