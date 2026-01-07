　
社會 社會焦點 保障人權

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

▲▼男女,兩性,外遇,出軌,偷拍,偷情（圖／免費圖庫Pakutaso）

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

記者柯振中／綜合報導

台北一名女子小莉（化名）與丈夫阿龍（化名）結婚以後，曾將大學時期的閨蜜小詩（化名）介紹丈夫，怎料阿龍竟與小詩發展出婚外情，更是互稱「老公」、「老婆」，對話曖昧又露骨，氣得小莉告上法院。士林地院審理後，判小詩須賠25萬元，全案仍可上訴。

大學閨蜜變小三

根據判決書內容，小莉與阿龍2019年間結婚，2人婚後育有2名子女，原先生活幸福美滿。怎料小莉將大學時期的閨蜜小詩介紹給丈夫認識，小詩竟與阿龍產生婚外情，並且還互稱「老公」、「臭老婆」，更是透過訊息討論性事，對話相當露骨。

簽切結書又再犯

小詩與阿龍的婚外情2024年5月被發現以後，曾在雙方家長的見證下，簽立切結書，承諾不再有任何往來。怎料同年年底，小詩與阿龍又被抓包透過通訊軟體聯繫，還使用視訊聊天，阿龍更是在購物網站上，將小詩登記為收件人，氣得小莉一狀告上法院。

▲▼飯店、偷拍,旅館,摩鐵,偷情,外遇,汽車旅館（圖／取自免費圖庫pexels）

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pexels）

閨蜜稱喊「老公」非表達愛意

對此，小詩則辯稱，與阿龍之所以互稱「老公」、「老婆」，是因為熟識所以才用較為親暱的稱呼，並非互相表達愛意，且2人互相發送的訊息語意模糊，不能憑藉這些就推斷有親密往來、發生性行為。

▲偷情,外遇,劈腿,婚外情。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲女子介紹閨蜜給丈夫認識，結果閨蜜變小三。（示意圖／免費圖庫Pakutaso）

露骨對話全被發現

不過，士林地院法官勘驗對話，發現2人曾互相發送「你該準備好妳的叫聲」、「老婆可不可以嘛（心虛」、「那我先幫你」、「所以你不能剪掉，你的性福以後會沒有」、「這樣喔那我幸福都靠它是嗎哈哈哈」等話語，難認是一般朋友間社交往來的尋常通話，最終不採信小詩的說法。

法官判賠25萬

法官經過審理，衡量雙方的社會地位、經濟狀況以後，判小詩須賠25萬元，全案仍可上訴。

 
01/05 全台詐欺最新數據

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

阿嬤罵「要死的人才穿襪子睡覺」！醫警告2類人別試：像慢性自殺

大掃除發現妻外遇隨身碟　夫被綠9年

大掃除發現妻外遇隨身碟　夫被綠9年

一名人夫控訴，妻子小花（化名）2021年間因故離家分居，去年1月他進行大掃除時，意外發現一個隨身碟，裡面有妻子與阿輝（化名）的曖昧對話紀錄、擁抱接吻照，這才知道自己被戴綠帽長達9年，憤而決定對兩人提告求償100萬元。新北地院法官日前審理之後，判小花和阿輝應賠償人夫35萬元較為適當。

控夫「開房按摩」18次　妻求償百萬

控夫「開房按摩」18次　妻求償百萬

激戰人夫5次　小三喊沒錢仍要賠25萬

激戰人夫5次　小三喊沒錢仍要賠25萬

算塔羅牌曝「小二遭大哥性侵」　她忍12年提告

算塔羅牌曝「小二遭大哥性侵」　她忍12年提告

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

越南移工水果刀刺死泰國小王上訴被駁回

婚外情法院判決閨蜜小三士林地院

