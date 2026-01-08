　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

國防預算增50%！川普砸1.5兆美元「打造夢幻軍隊」　資金來源曝

▲▼ 川普發表勝選感言。（圖／達志影像／美聯社）

▲川普計畫在2027年將美國軍費開支大幅提升至1.5兆美元。（圖／達志影像／美聯社）

記者張方瑀／綜合報導

美國總統川普於7日正式提議，計畫在2027年將美國軍費開支大幅提升至1.5兆美元（約台幣48.6兆元）。川普直言，目前正處於動盪且危險的時代，這筆預算將用於打造美國應得的「夢幻軍隊」，確保國家在面對任何敵人時都能立於不敗之地。

國防預算大增50%　打造「夢幻軍隊」

川普（Donald Trump）在社群平台Truth Social上宣布了這項計畫。他強調，這筆巨額資金將讓美國有能力建構長期以來夢寐以求的軍事力量。川普表示，「這將允許我們建立一直以來有權擁有的『夢幻軍隊』，更重要的是，無論對手是誰，它都能讓我們保持安全與穩固。」

相較於2026年已設定的9010億美元預算，2027年的1.5兆美元目標增幅高達50%以上。就在此提案發布前幾天，川普剛下令美軍執行祕密行動，逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）並送往美國受審，目前美軍部隊仍持續在加勒比海集結，地緣政治氣氛高度緊張。

強力擴張版圖　鎖定格陵蘭與哥倫比亞

川普近日在國安議題上動作頻頻，不僅以國家安全為由，再次提出接管丹麥屬地格陵蘭的想法，更暗示不排除在哥倫比亞採取軍事行動。與此同時，國務卿魯比歐（Marco Rubio）也發出警告，稱美國的長期對手古巴「有麻煩了」。

事實上，軍方去年才從共和黨主導的「又大又美法案」（big, beautiful bill）中獲得1750億美元的預算注資。然而，川普堅持要為五角大廈爭取更多資金，這項舉動預計將面臨民主黨的反對，甚至共和黨內部的「財政鷹派」也對龐大的軍事開支感到不安。

關稅收入撐腰　川普不懼赤字壓力

面對預算來源的質疑，川普表現得信心十足。他認為，自重返白宮以來，透過對全球盟友與敵國徵收關稅，政府收入已大幅成長。根據兩黨政策中心（Bipartisan Policy Center）數據，美國去年關稅收入達2885億美元，較2024年的983億美元成長近兩倍。

雖然這筆稅收是否足以支應川普同時承諾的「發放納稅人紅利」、「償還國債」及「增加軍費」仍有待商榷，但川普顯然打算以此作為擴大軍備的經濟後盾。

痛批軍事承包商　點名雷神「不投資就滾蛋」

在要求預算的同時，川普也將矛頭指向大型國防承包商。他7日公開威脅，若雷神公司（Raytheon）不停止股票回購並將利潤轉向投資生產設備，政府將切斷採購。川普怒轟，這些公司在關鍵武器交付上嚴重落後，卻忙著發放股息與高薪給高層。

「要嘛雷神加把勁開始投資廠房，要嘛就別再想跟戰爭部（Department of War）做生意，」川普放話，在雷神解決產能問題前，絕對不允許再進行任何價值數百億美元的股票回購。

受到川普強硬表態影響，美軍工股7日集體下挫。諾斯洛普格魯曼（Northrop Grumman）下跌5.5%，洛克希德馬丁（Lockheed Martin）下跌4.8%，雷神母公司RTX則下跌2.5%。雷神公司目前尚未對此作出回應。

01/06 全台詐欺最新數據

中央總預算持續卡關！2992億無法動支　6縣市恐要舉債籌錢

關鍵字：

川普美國軍武國際軍武國防預算五角大廈關稅北美要聞

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

