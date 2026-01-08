　
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

金融時報：中國駭客入侵「美眾院幕僚電郵」　鎖定關鍵委員會

▲▼ 美國國會大廈。（圖／路透）

▲美國國會大廈。（圖／路透）

記者吳美依／綜合報導

《金融時報》引述知情人士說法報導，中國駭客「鹽颱風」（Salt Typhoon）成功入侵美國眾議院多個重要委員會幕僚及員工的電子郵件，被視為中國國安部大規模網路間諜活動的最新行為。不過，白宮與被點名的委員會，目前暫未回應。

知情人士指出，這次行動在去年12月被發現，中國駭客鎖定眾議院中國委員會、外交事務委員會、情報委員會、軍事委員會等關鍵部門的多名幕僚，滲透電子郵件帳號。但目前尚不清楚，中國國安部是否也能夠入侵美國議員的電子郵件帳號。

去年12月，美國財政部原定為了「鹽颱風」行動，制裁中國國安部相關實體，但因擔心破壞10月川習會才剛促成的緩和關係而作罷。

中國國安部（MSS）的「鹽颱風」已成美國網路安全的最大關注焦點之一，該組織讓中國能夠獲得幾乎所有美國人的未加密通話、簡訊和語音信箱訪問權限，部分情況下還能存取電郵帳戶，前幾年甚至曾經攔截美國高官電話。美國官員也指控，「鹽颱風」不僅從事情報蒐集活動，更預先部署未來可能爆發的美中衝突，企圖癱瘓美國關鍵基礎設施。

▲▼網路駭客。（圖／CFP）

▲近年中國駭客事件頻傳。（示意圖／CFP）

去年12月，參議院情報委員會民主黨領袖華納（Mark Warner）呼籲加大關注「鹽颱風」，「除非你使用加密設備，否則他們可以監聽我們任何人」。他指出，美國通訊網絡尤其容易遭受攻擊，因為該體系早在網路安全成為重大問題之前，就已經建立好。

前總統拜登的國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）離職後也曾向《金融時報》表示，美國電信業者對「鹽颱風」攻擊「極為脆弱」。不過，由於打造網絡韌性的成本極高，美國電信企業並未採取太多保護措施。

2024年，美國聯邦調查局（FBI）等機構指出，中國政府資助的駭客組織「伏特颱風」（Volt Typhoon）滲透美國能源、運輸及通訊系統，可能有助於中國在未來雙邊衝突時取得優勢。

面對指控，北京一再否認參與任何網路入侵行為。中國駐美大使館發言人劉鵬宇也堅決駁斥，他稱美方「毫無根據的臆測和指控」是在「抹黑中傷中國」。

01/06 全台詐欺最新數據

【手冷也不用這樣放閃吧】爸媽互動過頭...女兒：你們好噁噢！XD

美國史上最嚴重情報洩密案主角，中央情報局（CIA）前探員艾姆斯（Aldrich Ames）5日在馬里蘭州聯邦監獄過世，享壽84歲。他向蘇聯提供機密情報近10年，破壞超過100次秘密行動，洩漏西方國家30名間諜的身分，導致至少10名CIA情報人員喪命。

