養生館半套女按摩師「滿手白白液體」　警一照淫光全現形

▲三重養生館內女按摩師滿手精液全現形。（圖／記者陳豐德翻攝）



記者陳豐德／新北報導

新北市三重區碧華街上一家泰式養生館，日前有民眾頻繁檢舉半套性交易服務，警方29日持搜索票前往查緝，當場看到一名泰國女穿著火辣，頭部在男客胯下不斷晃動，男客則一臉爽歪歪模樣，雙方卻矢口否認有性交易；經過員警拿出多波域光源往泰女雙手一照，立即浮現出精斑的淫（瑩）光反應，讓她百口莫辯乖乖認罪。

三重分局日前接獲線報，指稱碧華街上的泰式養生館有提供半套性交易服務，經過警方多日蒐證，29號聲請搜索票前往查緝，當場看到房間內泰國籍舒姓女子（38歲）與黃姓男客（45歲）疑似在從事性交易。

舒女不斷否認，黃客雖一臉爽樣但也供稱沒有做半套，員警隨即拿出多波域光源往舒女雙手一照，手掌上的精液通通現形呈現出螢光反應，現場並查扣半套性交易所得（新台幣2000元）及沾有生物跡證毛巾、監錄系統等證物。

警方表示，全案訊後將黃男社維法裁罰，泰國籍從事半套性交易女子並移送移民署新北市專勤隊；另現場陳姓負責人訊後依刑法妨害風化罪嫌隨案移送新北地檢署偵辦。

▼女按摩師在男客胯下頭部晃動。（圖／記者陳豐德翻攝）



▼多波域光源儀。（圖／記者陳豐德翻攝）



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