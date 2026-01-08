台中房董「下藥白嫖」應召女判刑　曾亂把妹挨揍

▲過去曾經因亂把妹被揍的「台中房董」，最近因下藥性侵應召小姐，還用假鈔結帳被判刑9年。(圖／翻攝影片、取自當事人臉書)

記者葉國吏／綜合報導

網紅「台中房董」過去曾因夜店炫富、搭訕女性惹禍，成為網路熱門話題。多年後，他又因涉嫌對應召小姐下藥性侵，還用玩具鈔票結帳，被依以藥物強制性交罪判刑9年，二審上訴遭駁回。

炫富傳奇成網路紅人 夜店「房董」風波不斷

台中「房董」2015年在夜店搭訕正妹、炫耀財力，卻因惹怒不少人，結果被黑幫找上門，甚至被逼自打巴掌、灌酒，還被半夜丟棄到大肚山的公墓。當時這些羞辱影片上傳後一度瘋傳，「房董」瞬間成為網路紅人。其實他號稱自己是酒店公關、模特兒經紀，還總愛和跑車合照，但真相卻是用腳踏車跑遍夜店，行徑相當誇張。

2015年6月，蕭姓男子帶領的「鯊魚幫」成員，在夜店強迫房董當著鏡頭認錯道歉，還逼他痛飲整壺酒，甚至拿走手機，要求房董親自把被霸凌的影片發在自己的臉書上。台中警方後來在同年8月將蕭姓等9人逮捕送辦。當時房董受訪時還語出驚人，稱「對方是為我好！」沒想到沉寂一陣子後，又爆出更大風波。

性侵應召妹用假鈔 房董犯案過程曝光

2022年12月，房董用LINE聯絡綽號「小采」的仲介，假裝願付高價，請對方安排應召小姐「小虹」到台中某男士三溫暖。小虹幫他按摩時，房董送上一瓶「蜂王膠飲料」，誆稱喝了會變漂亮，沒想到小虹喝下後立刻失去知覺。

等到小虹醒來，發現自己衣服被脫光、下體疼痛，床邊還留著14張千元鈔票。她拿到櫃台要結帳，才發現鈔票全是假鈔。小虹立刻報警，警方檢驗飲料瓶，發現裡面殘留安眠藥成分。整起犯案過程曝光，震驚社會。

▲房董當時被逼著喝整壺酒道歉。

辯稱只想白嫖 法院不採信維持重判

房董到法院時否認有下藥，還試圖把事情說成只是「白嫖」，認為自己並未強迫性行為，還扯出用假鈔才下藥，想降低被害人戒心。法官最後根據被害人、旅館員工證詞，還有玩具鈔票、飲料瓶的鑑定，認定房董犯下以藥物強制性交罪與詐欺罪，一審重判9年。

房董不服上訴，母親想拿10萬和解，被拒絕；父親則帶著精神科診斷證明，還有房董過去的新聞資料，想說服法官判輕一點。但法官認為，房董行為清楚，沒有精神失常，不需要再做鑑定，也不會因過去新聞改變量刑，最後駁回上訴，維持9年刑期，目前仍可上訴最高法院。