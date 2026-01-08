　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

王邦鏞擄走男童之後，假冒綁匪向男童父母要求2百萬元贖金。（AI繪圖FREEPIK生成，本刊美術組後製）

▲王邦鏞擄走男童之後，假冒綁匪向男童父母要求2百萬元贖金。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

34年前，有戀童癖的嘉義纖維公司董事長王邦鏞，涉嫌綁架殺害員工的3歲兒子，雖然他否認犯案，但檢警根據通聯、目擊者證詞等證據，將王起訴，一審法院也判王無期徒刑，沒想到二審卻因證人翻供，改判無罪。王獲釋後，雖然後續多次更審，仍被判處無期徒刑，但卻再也沒被羈押，逍遙法外逾20年。歷經漫長的訴訟煎熬，男童父母最終與王達成和解，最高法院認定王的犯行是出於對男童的錯愛，輕判他15年半定讞，案發後22年，全案終於畫下句點。

1991年9月21日上午，嘉義市一間托兒所正準備讓小朋友吃點心，老師卻發現3歲的鄭姓男童沒有回教室，詢問其他幼童之後，得知男童是被一名男子帶走，於是立刻聯絡男童父母，二人隨後趕到托兒所了解狀況，並確認孩子並未被親友接走，最後決定向警方報案。

被害男童的父母都在嘉義纖維公司（圖）上班，也常帶著兒子到工廠。（東森新聞提供）

▲被害男童的父母都在嘉義纖維公司（圖）上班，也常帶著兒子到工廠。

為了尋找失蹤的男童，警方擴大訪查，包括托兒所老師、幼童及附近廟宇的3名長輩都指認，帶走男童的是37歲的嘉義纖維公司董事長王邦鏞，而男童的父母都在這間公司任職。男童父母得知後，立即趕往公司與王對質，但王否認帶走男童，卻無法清楚交代案發當時的行蹤。警方介入後，將王列為關係人，進行詢問與查訪，並勘查王駕駛的車輛，只在後車廂發現一個花格子的空皮箱。

前嘉義纖維董事長王邦鏞（圖）殺害員工的3歲兒子，遭判刑15年半。（東森新聞提供）

▲前嘉義纖維董事長王邦鏞（圖）殺害員工的3歲兒子，遭判刑15年半。

案發後18天、同年10月9日上午，國道一號新營工務段的割草工人，在北上車道的外側草叢，發現一個花格子大皮箱，裡面傳出屍臭味，警方到場勘驗，發現箱內是一具幼童的遺體，全身焦黑、沾滿泥土，頭部有多處外力傷痕。

法醫進一步相驗後，判定幼童是遭勒斃，由於遺體外觀已嚴重毀損，無法用肉眼辨識，在當年DNA鑑識尚未普及的年代，警方只能以年齡、體型等間接證據交叉比對，並請男童父母指認遺體上的衣物，最後確認遺體就是鄭姓男童。

王邦鏞把鄭姓男童（圖）拐走後，擔心東窗事發，竟將男童殺害棄屍。（翻攝畫面）

▲王邦鏞把鄭姓男童（圖）拐走後，擔心東窗事發，竟將男童殺害棄屍。

檢警認定，王邦鏞同年9月21日將男童從托兒所帶走藏匿，之後因警方介入調查，讓王感到壓力，所以假冒綁匪打電話給男童父母、播放求救錄音，為了避免事跡敗露，9月25日凌晨，王先用鈍器重擊男童頭部，再將他勒斃，之後焚屍、裹上泥巴、裝進皮箱，最後丟棄在高速公路旁的草叢。

至於王邦鏞為什麼犯下令人髮指的男童命案？疑似跟他的戀童癖有關。檢警調查發現，鄭姓夫妻為了就近照顧，經常把年幼的兒子帶到工廠上班，某次公司旅遊到小琉球，夫妻倆也帶著兒子參加，身為董事長的王很喜歡男童，二人互動十分頻繁，旅遊結束後，王對男童更加關注，不僅經常主動接近、買玩具給他，還常帶男童外出、遊玩，並要求男童稱呼他「爸爸」，甚至偶爾帶男童回家過夜。

王邦鏞將男童屍體裝進行李箱，丟棄在國道一號外側車道旁的草叢中。（翻攝Google Maps）

▲王邦鏞將男童屍體裝進行李箱，丟棄在國道一號外側車道旁的草叢中。

雖然如此，但王邦鏞畢竟是公司的董事長，鄭姓夫妻不敢得罪他，又怕兒子會出狀況，最後決定把兒子送到嘉義縣民雄鄉，讓外公照顧，試圖拉開距離。沒想到王得知後，曾前往男童的外公家找人，讓夫妻倆非常困擾，後來他們將孩子改送往托兒所，不久便發生男童失蹤事件。

針對男童失蹤死亡案，檢方依殺人等罪起訴王邦鏞，嘉義地方法院審理後，認定證據鏈完整，判王無期徒刑，不過，案件進入二審之後，卻出現重大轉折，原本對王不利的證人，特別是公司員工，突然陸續翻供，否認曾目睹王對男童有不當行為，王還補充案發當天的行程、交代細節，並請證人作證，強調自己有不在場證明，二審法院因此改判王無罪，當庭釋放。

對於這樣的結果，檢方無法接受，上訴三審，最高法院認為二審對證據的取捨有疑義，發回高分院重審，案件此後歷經更一審至更七審，高分院多次判處王邦鏞無期徒刑，最高法院又以通聯與勒贖電話錄音秒數不符等理由發回重審，導致案件纏訟超過20年仍無法定讞。期間王未再被收押，在外自由生活，鄭姓夫妻長期承受司法煎熬，最後決定接受王的和解條件。


更多鏡週刊報導
董座愛殺三歲童1／3歲童被熟人拐走失蹤　證據都指向他警卻束手無策
董座愛殺三歲童2／董座猛親男童逾「疼愛」邊界　家屬急處置仍難逃幼子變箱屍

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/05 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 2 9483 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
凍好久！　下波又接近強烈冷氣團
「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄
快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟
激戰同一個女教師！　已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長
F-16疑「火光墜海」被拍到　前空軍副司令揭原因
估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

台中房董「下藥白嫖」應召女判刑　曾亂把妹挨揍

F-16飛官失聯35小時！疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

金門女被假檢察官騙寄金融卡　警急衝超商攔截包裹保住360萬

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

隆乳女「沒溝」怒告醫美！　法院因1句話打臉

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

台中房董「下藥白嫖」應召女判刑　曾亂把妹挨揍

F-16飛官失聯35小時！疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

F-16搜救照明彈劃破東海岸夜空！　三仙台「鏡頭君」網友守候集氣

國3傍晚驚魂！小貨車追撞再推撞　3車連環事故1人送醫

高中生打工到一半被抓走！基隆夜市驚傳擄人　涉案者竟是3學生

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話「準備好叫聲」氣瘋了

金門女被假檢察官騙寄金融卡　警急衝超商攔截包裹保住360萬

小熊補強先發！換來馬林魚強投卡布雷拉　送走頭號潛力新秀

濕冷！　下波轉雨時間曝

家寧最後外援斷了！「控Andy劈腿」私下真實態度曝 友揭穿：已厭煩

被逮也要吃！吸毒犯買3顆肉包9秒落網　老闆媽淡定繼續忙

快訊／鄭宗哲轉戰光芒！遭海盜DFA後獲新機會續拚大聯盟

2跨性別女「警局內」遭潑油燒傷　2男嗆：因妳們是LGBT

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！　黑函兜售媒體圈內幕曝光

飛官為何穿橘色？　用意和「黑盒子」相同

睽違9年！　加拿大總理下周訪問中國

川普有意動武奪取格陵蘭　遭共和黨參眾領袖反對

Lulu陳漢典富士山拍絕美婚紗　坐頭等艙幸福喊：合作愉快XD

社會熱門新聞

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

「戀童癖董座」34年前殺員工3歲兒　逍遙法外20年才入獄

大學閨蜜變小三！人妻見偷腥對話氣瘋

照明彈劃破夜空　網守候「鏡頭君」集氣

高中生打工到一半被擄 　竟是3學生涉案

台中房董「下藥白嫖」判刑　曾亂把妹被揍

藥單註記「媽媽是婊子」害醫院挨罰　提告抗罰吞敗

F-16飛官疑「倒彈射」入海　墜機軌跡圖一次看

國3小貨車追撞再推撞　1人送醫

桃園男酒瓶攻擊少女性侵未遂案　判刑6年2月

搜救飛官辛柏毅第16hrs！妻、父母一見面抱頭痛哭

即／22歲女開車撞6機車　再衝北車光南釀1傷

2025年台中測速「桿王」出爐　進帳1146萬

更多熱門

關鍵字：

鏡週刊

讀者迴響

熱門新聞

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

單一保險公司哥倫比亞曝險逾629億　金管會：是南山人壽

左營海軍士官墜樓！有生命跡象搶救中

台中網紅水產店「東石蚵」是假貨　經理被起訴

激戰同一個女教師！　英已婚校長氣炸「板手偷襲」暴打副校長

鄭家純懷孕9週流產「深夜痛到叫出聲」

房市核彈現形！　全台建商被迫停工

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面