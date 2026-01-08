陸抓獲詐騙車手擋下200萬人民幣現金　被害人看警察上門才知被騙

▲大陸警方抓獲詐騙車手，攔截下一大箱200萬人民幣現金。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

遼寧大連警方日前成功攔阻一起電信詐騙案件，當場抓住取款的車手，並查扣塞滿一整個行李箱的200萬元人民幣現金，循線找出被害人。令人意外的是，當警方找到被害人，上門說明時，被害女子王女士才驚覺，自己已落入詐騙陷阱，差點將畢生積蓄全交給不法之徒。

《湖北日報》報導，2025年11月27日傍晚，遼寧大連市反詐中心發佈了一則特殊的尋人啓事：公安機關剛剛抓獲一名前來接收電信網路詐騙錢款的犯罪嫌疑人，在其車上繳獲詐騙資金200萬元（人民幣，下同）整。現全市尋找當天下午，將200萬元現金交付給他人的詐騙案件被害人。

警方指出，當天下午接獲電信網路詐騙相關線索後，立即啟動應變機制，調度屬地警力並結合多警種沿線布控，成功在嫌疑人將贓款轉移出市前，攔截到負責取款的詐騙「車手」張某臣，當場查扣現金200萬元及多支作案手機。

警方調查發現，張某臣與被害人並不相識，其角色僅是依照上游詐騙集團遠端指示，負責接收並轉運現金的「車手」，為儘速確認受害人身分，大連市反詐中心隨即發布尋人啟事，呼籲民眾協助提供線索。

大連市公安局開發區分局新型犯罪偵查中心副主任姜禕山表示，王女士先前透過網路結識一名陌生網友，雙方互動頻繁、建立信任後，對方聲稱掌握「穩賺不賠」的理財管道，直至11月27日下午3時許，在對方誘導下，王女士將200萬元現金，親手交給自稱金融機構人員、實為詐騙車手的張某臣。

大連警方近日已將全數追回的200萬元現金還給被害人王女士，擔任車手的張某臣也依法被採取刑事強制措施，相關案件仍在進一步向上游偵辦中。