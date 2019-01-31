按摩女挑逗「會讓哥哥舒服」還動手　顧客是員警

▲桃園一家美容生活館經營色情，員警喬裝客人上門當場罪證確鑿逮人。示意圖與本案無關。（圖／pixabay）

地方中心／桃園報導

桃園一家美容生活館2018年3月被查獲雇用女子從事色情按摩，其邱姓負責人矢口否認經營色情，但因員警喬裝客人上門，店內女按摩師多次詢問員警是否要加價做全套服務，並表示「我會讓你舒服」當場罪證確鑿，讓他百口莫辯。法官審理後，將邱姓負責人依妨害風化罪判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元。

判決書指出，2018年3月11日龜山派出所賴姓員警喬裝成客人前往這間美容生活館，並由邱姓負責人接待員警至包廂內，再引介小姐入內服務。員警表示，一開始是正常按摩，按了一段時間後，服務小姐突然用氣音在員警耳旁詢問「要做全套還是半套，我會讓你舒服」，並主動伸手把玩員警私處，還直接將他內褲脫下，員警隨即表明身分逮人。

法官審理時，服務小姐辯稱，自己是在按摩時不小心碰觸到員警敏感部位，絕對沒有要做色情服務。法官檢視密錄器，清楚聽見服務小姐不斷提及「可以用手或嘴幫你服務，用嘴就是全套，一次3000元」、「我會讓哥哥舒服。」等語，因此認定該店雇用女子從事色情服務，並從中抽取傭金。法官審理後，依妨害風化罪判邱姓負責人3個月有期徒刑，得易科罰金9萬元。全案可上訴。

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