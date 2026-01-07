　
社會 社會焦點 保障人權

藥師註記藥單「媽媽是婊子」害醫院挨罰6萬　提告抗罰吞敗

▲▼醫院藥單上標住「媽媽是婊子！」人妻傻眼　護理師急忙道歉。（圖／翻攝爆怨2公社）

▲衛生福利部基隆醫院給民眾的領藥單，遭心情不好的藥師註記「媽媽是婊子！」（圖／翻攝爆怨2公社）

記者黃哲民／台北報導

衛生福利部基隆醫院前年（2024年）發生民眾領藥單被註記「媽媽是婊子！」事件，照片被PO網引發譁然，醫院查出是1名心情不好的藥師所為，基隆市政府查明院方有2大疏失，依《醫療法》裁罰共6萬元並限期改善，基隆醫院提起行政訴訟抗罰，台北高等行政法院判決院方敗訴，可上訴。

本案源於2024年4月24日，1位婦人帶6歲兒子到部立基隆醫院就醫，赫見藥單的「過敏史」欄位，被寫著「媽媽是婊子！」婦人拍照PO網，網友熱議，院方揪出闖禍藥師，聲稱因生活與工作不順、情緒失控所為，藥師被記2大過，主動請辭。

基隆市府衛生局調查認定，部立基隆醫院對所屬醫事人員管理有疏失，裁罰5萬元，病歷資訊系統安全管理機制也有重大疏漏，裁罰1萬元並限期改善，可連續處罰。

基隆醫院向衛福部訴願抗罰失敗，提告要求撤銷基隆市府的裁罰，主張已落實員工教育訓練、善盡督導所屬醫事人員義務，本件藥師個人脫序行為，跟執行藥師業務無關，不在院方督導範圍內。

院方聲稱涉案藥師本身對領藥單有註記權限，註記的內容不當，但註記的行為不違反《電子病歷管理辦法》，院方事後已懲處涉案藥師，加強宣導職員善盡職務，並調整優化資訊系統相關功能。

基隆市政府強調，關於督導所屬醫事人員執行業務，醫療機構不能置身事外，基隆醫院是部立醫院，負擔重大公衛責任，更應落實督導，維護就醫安全與醫療品質，民眾領藥單被寫「媽媽是婊子！」院方電子病歷系統竟看不出是誰寫的，均構成《醫療法》禁止的違章行為。

法官認為涉案藥師本件行為，違反醫事職業法規，基隆醫院未善盡督導義務，也無法證明設置切實有效履行督導義務的相關措施，僅推稱藥師個人脫序行為，不足採信，基隆市府依《醫療法》處以法定最低罰鍰5萬元，並無違誤。

此外，本件領藥單被寫上不雅字句，醫院事後約談相關人才確認是誰寫的，可見基隆醫院電子病歷資訊系統的稽核制度有疏漏，違反《電子病歷管理辦法》要求建置管理機制的規定，基隆市府此部分裁罰院方1萬元並限期改善，也無違誤，據此判基隆醫院敗訴，可上訴。

台股噴8530億天量！外資反手賣超298億元　調節台積電2.
失業倒數？這7種工作「2030年恐消失」
基隆跟進台北！謝國樑宣布：全市公立國中小營養午餐免費
強烈冷氣團影響到明天！　最新預測曝
鄭家純懷孕「胎停」流產　醫揭4可能原因

F-16戰機失事「海面閃現火光」！　飛官辛柏毅疑跳傘逃生下落不明

抖音正妹巨變恍惚怪咖　浙江工作為何遭丟包柬埔寨街頭　真相讓父母崩潰

黃仁勳「CES 2026」發表演說！　公布全新AI「Alpamayo」

外送員保障法三讀通過！　每單報酬不得低於45元強制業者投保

領藥單衛生福利部基隆醫院醫療法電子病歷

