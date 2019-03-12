老翁騎車出遠門騎到沒油「忘了我是誰」　放聲大哭警出手

▲桃園市警局平鎮分局員警清晨在台66線平面道路巡邏，發現林姓老翁因機車沒油，在路旁失聲大哭，趕緊通知家人領回。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局平鎮分局員警清晨巡邏時，在台66線平面道路旁看見林姓老翁在路旁哭泣，員警詢問原委，林姓老翁說，機車騎到一半卻沒油，離家又很遠，不知如何是好？員警透過車籍資料查出林位於龍岡住處地址，通知林妻接回，才讓林姓老翁破啼為笑。

平鎮派出所所長林信雄指出，12日上午7時，員警陳法印、蘇順治巡邏時，行經平鎮區台66線快速道路與新光路口時，發現66歲的林姓老翁，站在旁放聲哭泣，員警見狀下車查看。

▲平鎮分局員警協助通知林姓老翁妻子領回，林姓老翁才安心返家。（圖／記者沈繼昌翻攝）

林姓老翁疑似患有輕微失智症，無法說出自己姓名住址，邊哭邊向員警說機車沒油，離家還很遠，不知如何返家。員警才發現老翁是騎機車迷途，因為老翁未攜帶身分證明文件，透過車籍資料找到了住在中壢區龍岡的林姓老翁妻子，趕緊騎車趕到現場。

林姓老翁的妻子向員警說，林本來患有輕微失智症，平常沒有徵兆，今天一早說要騎車去早餐店買油條回來吃，結果竟是接到警察電話，她嚇得趕緊出門，還好有暖警協助，否則後果可能不堪設想。

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