桃機跑道滑行道頻傳坑洞與冒漿　立委考察盼維護飛安

▲桃園機場最近頻傳跑道坑洞情事，立委陳學聖上午前往關心，籲請桃機公司儘速解決。（圖／立委陳學聖服務處提供）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園國際機場上週傳出南跑道與滑行道坑洞與冒漿情事，引發國人議論，立委陳學聖上午至桃園機場考察，要求桃機公司儘速完成維修，維護飛安品質；桃機公司董事長王明德說，桃機將推動「預防性維護」計畫，逐年整修跑道、滑行道與水電管線問題，至於國人關心的第三航廈興建，預計2023年7月左右可完工。

陳學聖上午10時考察桃園國際機場，桃機公司董事長王明德、副總經理陳福將與工程處人員陪同前往跑道與滑行道考察施工狀況。陳學聖指出，網友提供桃機滑行道與跑道的照片，桃機每年約有4,600餘萬人次旅客進出，安全是第一考量，桃機公司有必要維護旅客行安全，他以立委身分考察，希望了解跑道與滑行道搶修狀況。

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▲立委陳學聖上午在桃園國際機場考察跑到與滑行道搶修工程。（圖／立委陳學聖服務處提供）

陳學聖認為，桃機公司應由專人管理營運，不希望再有政治酬庸狀況發生，若由真正專業人員管理維護，相信機場公司一定可以脫胎換骨。另外，眾所矚目的第三航廈工程，也希望桃機公司盡快完成，才能負荷桃園機場年年成長的國內外旅客人數需求。

桃機公司董事長王明德說，機場跑道鋪面發生破損感到抱歉，因桃機歷史悠久，所有材料都有使用壽命期限問題，因桃機運量很大，只要有修復工程，就會影響飛機起降。

王明德強調，桃機跑道使用量已達容量上限，若施工就會影響到旅客進出時間，第三航廈與第三跑道若完工才能紓解，目前維修計畫分短、中與長期做法，第三航廈預計在4年4個月後完工，也就是2023年7月左右。

另外，桃園機場上週發生跳電與跑道坑洞關閉搶修，桃機公司表示，交通部次長祁文中明13日視察，預計五月前將完成桃機體檢。

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