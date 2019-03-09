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高鐵暖心列車用愛啟動　桃園家扶中心孩童樂遊港都

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▲桃園家扶中心孩童，搭高鐵樂遊港都。（圖／台灣高鐵桃園站提供）

▲高鐵桃園站長王稔慈（右），贈票給桃園家扶中心孩童。（圖／台灣高鐵桃園站提供）

記者楊淑媛／桃園報導

「哇，高鐵耶！」台灣高鐵愛心關懷列車持續飛馳，9日開抵桃園家扶中心。當孩子們從社工老師口中得知，可以搭乘高鐵到高雄動物園遊玩時，每個孩子都開心的跳起來大喊，「哇，我們要去搭高鐵了！」臉上充滿了滿滿興奮與期待的神情。

高鐵桃園站特別由站長王稔慈，於行前代表贈票及送上高鐵的小背包，王稔慈希望孩子們能背上高鐵的背包搭乘高鐵，讓旅途中的美好記憶都能裝入這個背包，成為人生中難忘的溫暖回憶。▲桃園家扶中心孩童，搭高鐵樂遊港都。（圖／台灣高鐵桃園站提供）

▲▼桃園家扶中心孩童，搭高鐵樂遊港都。（圖／台灣高鐵桃園站提供）▲桃園家扶中心孩童，搭高鐵樂遊港都。（圖／台灣高鐵桃園站提供）

王稔慈表示，高鐵除了是商務出差、返鄉探親的最佳運具，也是出遊旅行、安排假期的最佳夥伴。每逢假日時段，車站裡更有許多親子及家族成員結伴同行開心出遊的畫面，這次很高興能邀請桃園家扶中心的孩子們一起與自己的爸爸媽媽體驗高鐵列車的速度與便捷，讓每一位搭乘高鐵暖心列車的大朋友、小朋友們都能享受旅途中的美好與感動。

▲桃園家扶中心孩童，搭高鐵樂遊港都。（圖／台灣高鐵桃園站提供）

桃園家扶中心主任張伏杉感謝台灣高鐵，協助這次的旅程，讓桃園家扶中心的孩子們能開心的搭乘高鐵前往高雄藝術動物園遊玩，這次的戶外旅程主要安排許多學齡前的孩子們能搭乘高鐵到高雄，讓家長及孩子們能透過親子的生活體驗，學習與感受大眾運輸工具轉乘等相關知識與便利，達到寓教於樂，培養良好的親子互動關係，增加家庭的正向回饋。

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關鍵字：台'灣高鐵,桃園家扶中心,樂遊港都

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