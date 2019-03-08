超軟爛！妻加班養家卻被誣指SOD女主角　法官看不下去判准休夫

▲桃園市失業曾姓男子屢屢懷疑妻外遇，還拿色情片給家人觀看，詆毀妻就是片中女主角，妻不堪曾男羞辱訴請離婚。（圖／達志／示意圖）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市曾姓男子失業後賦閒在家，家中經濟仰賴妻子負擔，曾男不思感激反而總懷疑妻子在外大搞男女關係，還出示色情片給父母與家人觀看，誣指妻子就是女主角，還與友人有一腿、懷疑兒子不是親生；曾妻指控遭曾男長期羞辱，分居多年早已形同陌路，向法院訴請離婚。曾男否認妻子指控拒絕離婚，法院認為曾男無端指控妻子卻提不出證據，夫妻關係難已修復判准離婚。

地院調查，曾男與妻子結縭30多年，曾男10年前因生意失敗轉業當保全，後來因故失業後賦閒在家，曾妻指控，曾男失業後不找工作卻總在家打電玩度日，經常指稱她加班晚歸是在亂搞男女關係，即使她出示上班打卡紀錄，丈夫還是不相信。丈夫曾拿出不知從何取得色情影片給父母、妹妹與弟弟觀看，指稱影片中女主角就是她，強調「女主角脫光光很好認、以前就是這樣」等語。

曾妻還指出，曾男疑心病重，懷疑她與友人先生有一腿，搞得友人揚言提告，同時懷疑兒子不是他親生的，為證明兒子血緣關係，她帶著兒子到醫院驗血緣，確認兒子是曾男親生，但曾男卻總是懷疑她，四處放話詆毀她，她無法忍受曾男長期羞辱，兩人已分居多年形同陌路，因此向法院訴請離婚。

法院審理傳訊曾男說明，曾男辯稱，幾年前發現妻子外遇照片與錄影畫面，放在家中卻不翼而飛，他承認曾有將妻子外遇告訴妹妹與母親，但並未將照片及錄影晝面給父母與家人觀看，他否認妻子指控也拒絕離婚。

法官也傳訊曾男友人妻子作證，曾男曾約她到公園，說曾妻與她先生有一腿，並出示圖片給她看，但圖片中的女主角雖然全身赤裸，但只看到側面且曾妻纖細很多且年輕很多，身材也不符合，男的也她先生差很大，她返家後告知先生後，先生氣得揚言提告曾男。

法官認定曾男無故懷疑妻子有外遇，更以來歷不明畫面與模糊影片向家人、友人表示妻子有外遇通姦行為，卻未提出任何證明，在精神與言語上羞辱妻子，鑒於雙方分居多年，婚姻難以維持因此判准離婚。

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