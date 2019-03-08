最後身影曝光！壯男「游700公尺」溺斃　全亞城市鐵人三項14年第一次

地方中心／高雄報導

「全亞洲唯一都會區舉辦的城市鐵人三項」2019第十三屆維士比盃愛河國際鐵人三項，在3日已熱鬧舉行完畢。此次比賽吸引了許多國內外好手參賽，但卻在6日驚傳選手死亡，一名自稱是選手太太的網友在臉書上發文表示，先生死因不明，希望熱心民眾提供事發當天的影片，以釐清先生死因，而高雄市體育會鐵人三項協會主委姜寄生表示，這是14年來第一次發生憾事，目前也已將相關影片交由檢警偵辦。

▲愛河國際鐵人三項驚傳選手死亡 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

該選手太太透過友人轉發臉書表示，自己是3日參加愛河三鐵不幸往生的家屬張太太，先生目前死因不明，要請當天有參與活動的民眾協助，「當天游泳時在接近轉折點處（中正橋前）時間大約7點前，是否有同好家人或相關監視器有拍到事發經過」。

海軍陸戰隊偵搜大隊也針對該事件發出處置說明，因張姓選手在游泳時採用蛙式，與其他選手的自由式不同，因此搜救員對他特別有印象。事發當時，有另一名選手撞到浮箱，搜救員當時先轉身尋問該選手狀況，轉身後卻發現張男沒有動靜，也沒有任何掙扎現象，便請其他選手協助卻任狀況，發現他無意識且口吐白沫，隨後也立即將他搜救上岸，並實施CPR急救，也於6分鐘後送到醫院搶救。

▲▼張先生參賽畫面，因游蛙式與其他選手不同，搜救員對他印象深刻。（圖／記者吳奕靖翻攝）

高雄市體育會鐵人三項協會主委姜寄生也向媒體表示，當天活動是在清晨6時30分開始，到了6時50分許，大約距離出發點700公尺時，搜救員發現張男突然沒有動靜，且面部朝下，經確認後緊急將他拉上救生艇搶救，也立即對他施予CPR急救，約7時許將人送上岸，並在7時6分抵達醫院，整個過程並無任何延誤。

目前主辦單位也已將相關影片交由檢警偵辦，檢警也將進行相驗查明死因。《ETtoday新聞雲》記者8日上午聯繫轉發貼文的網友，該網友代張太太回覆，發生這種事大家都不樂見，且張先生本身也是個韓粉，現在只想釐清事發經過，不想與政治扯上關係，其他的不想空談。

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