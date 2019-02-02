何處是兒家？　桃園七成寄養童過年無「家」可歸

▲寄養童小文去年過年時，給寄養父母的壓歲錢，讓寄養父母感到很貼心。（圖／桃園家扶中心提供）



記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節是家人團聚的歡樂日子，但桃園家扶中心統計，目前共有93名受虐兒少在寄養家庭接受安置，然無法回家過年的寄養童多達65名，顯示有將近7成的寄養兒少過年無「家」可歸。桃園家扶中心張伏杉主任慨嘆表示，多數原生家庭失功能，且親屬不願接手照顧，讓這些孩子即使到了年節，仍無家可回。

寄養家長黃美玲擔任寄養家庭今年是第12年，目前照顧一對因被疏忽照顧而安置的姊弟(小琳、小文，化名)，自接手照顧以來，因原生家庭功能不彰，皆沒辦法返家過年。黃美玲心疼小琳及小文的處境，也安慰小琳及小文「不能回家沒關係，在這裡陪阿姨一起過年」，讓小琳及小文也能感受到過年團聚的喜悅。

黃美玲說，小文很貼心，才小學三年級，卻充滿感恩及知足，在去年過年時，將寄養父母給的壓歲錢，一部分存起來，一部分再分成兩袋，各包100元給寄養父母，感謝寄養父母多年來對其無微不至地照顧，也希望寄養父母能夠「壓歲」，讓寄養父母能一直陪伴他們成長。

桃園家扶中心主任張伏杉2日表示，目前桃園市需要被安置的孩子多達500多童，寄養家庭戶數嚴重不足，無法讓全部的孩子都在一個安全的避風港成長，期盼邀請有愛心、有能力的民眾一同加入寄養家庭行列，讓每個不幸兒童都能得到很好的照顧，一同為桃園市的兒童保護盡一份心力，詳情請洽：桃園家扶中心寄養組(03)456-2195、331-3678。