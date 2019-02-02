　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
地方 地方焦點

何處是兒家？　桃園七成寄養童過年無「家」可歸

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲寄養童小文去年過年時，給寄養父母的壓歲錢，讓寄養父母感到很貼心。（圖／桃園家扶中心提供）

▲寄養童小文去年過年時，給寄養父母的壓歲錢，讓寄養父母感到很貼心。（圖／桃園家扶中心提供）

記者楊淑媛／桃園報導

農曆年節是家人團聚的歡樂日子，但桃園家扶中心統計，目前共有93名受虐兒少在寄養家庭接受安置，然無法回家過年的寄養童多達65名，顯示有將近7成的寄養兒少過年無「家」可歸。桃園家扶中心張伏杉主任慨嘆表示，多數原生家庭失功能，且親屬不願接手照顧，讓這些孩子即使到了年節，仍無家可回。

寄養家長黃美玲擔任寄養家庭今年是第12年，目前照顧一對因被疏忽照顧而安置的姊弟(小琳、小文，化名)，自接手照顧以來，因原生家庭功能不彰，皆沒辦法返家過年。黃美玲心疼小琳及小文的處境，也安慰小琳及小文「不能回家沒關係，在這裡陪阿姨一起過年」，讓小琳及小文也能感受到過年團聚的喜悅。

黃美玲說，小文很貼心，才小學三年級，卻充滿感恩及知足，在去年過年時，將寄養父母給的壓歲錢，一部分存起來，一部分再分成兩袋，各包100元給寄養父母，感謝寄養父母多年來對其無微不至地照顧，也希望寄養父母能夠「壓歲」，讓寄養父母能一直陪伴他們成長。

桃園家扶中心主任張伏杉2日表示，目前桃園市需要被安置的孩子多達500多童，寄養家庭戶數嚴重不足，無法讓全部的孩子都在一個安全的避風港成長，期盼邀請有愛心、有能力的民眾一同加入寄養家庭行列，讓每個不幸兒童都能得到很好的照顧，一同為桃園市的兒童保護盡一份心力，詳情請洽：桃園家扶中心寄養組(03)456-2195、331-3678。

ET快訊
小黃被Uber打趴！Lulu：爸為「多賺10塊加乘」不回家吃
今年這兩款刮刮樂中獎率100％！一張500元挑戰11個300
爽中11億樂透卻衰6年！失業婦「手頭剩2萬」告白：活在地獄中

關鍵字：桃園家扶中心,寄養童,過年

點這裡，留個言吧! FB G+ Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

她刻意坐很遠...鈕承澤逼近「扯掉暗扣」指侵！女助理下體撕裂傷

影／被害女嚇到縮在沙發上哭　檢怒批鈕承澤用「與有過失」企圖脫罪

影／趕不及的過年！北漂工作「隔天回家」團圓　2兒女與阿嬤卻遭惡火奪命

影／台南大火釀3死！勇嬤「肉身護2孫」緊抱在懷不鬆手　仍遭火舌無情吞噬

快訊／苗栗竹南驚見男女浮屍　「腰部纏繞紅線」疑當地情侶殉情

何處是兒家？　桃園七成寄養童過年無「家」可歸

林姿妙關切春節交通　勘查蘇澳海山西路拓寬工程

春節連假出遊野柳風景區　金山警加強交管「車輛總量管制」

台南立委補選拼勝！　謝龍介：請鄉親給他9個月不好不連任

台南分屍案　殺害女友鋸子分屍兇手竟是外貌陽光帥氣男

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

《聲林之王》彩蛋在這裡!　李佳歡高音飆唱《崇拜》

債主纏身！「自來貓」凌晨3點敲門　衝懷裡求收編!她眼神死：第6隻了

嘉義大林設加工廠？鄉親攏不知　鎮長被罵「盤子」翻桌嗆：XXX

每逢過年總被問：什麼時候結婚？　教你用「平均結婚年齡」超狂反擊！

所有男生們的「死亡選擇題」　女友問：我今天哪裡不一樣？

何處是兒家？　桃園七成寄養童過年無「家」可歸

林姿妙關切春節交通　勘查蘇澳海山西路拓寬工程

春節連假出遊野柳風景區　金山警加強交管「車輛總量管制」

台南立委補選拼勝！　謝龍介：請鄉親給他9個月不好不連任

台南分屍案　殺害女友鋸子分屍兇手竟是外貌陽光帥氣男

屏東南榮國中參訪美國德州和諧高中　師生體驗美式理化科學教育

純土有機農場草莓園　室內設計師徐鼎鈞留下記憶中草莓味道

新北「春遊農家樂」一日遊　鐵道車站懷舊趣、手工甩拉麵線

防堵春節前不法蠢動　海巡署執行威力掃蕩

春節來吸芬多精　「豬足常樂」屏東林管處告訴你！

「他的人生才剛開始阿」大二獨子枉死！彭爸爸崩潰惹鼻酸...網洗版：請判死

湖人追求AD籌碼曝光　博爾+庫茲馬+朗多+比斯利

「微胖男孩」超軟Q！靈活轉圈還下腰　前翻一字馬難不倒

傳出賣「遼寧艦」機密給CIA　中船重工前總經理孫波被提公訴

《水行俠》IMAX 3D觀後感：成功在特效，缺失也在特效

他做2年領到600元年終！刷簿子感慨「有比沒有更悲哀」

棒、籃、足通殺　ELEVEN SPORTS朝全台最強體育頻道邁進

浪浪誤闖國道蜷縮角落發抖　徐文良心疼抱起：帶你回家

遺體送回國剩「空殼」心臟、大腦都消失　南韓男命喪墨西哥

18歲澎湖郎來台開K趴　「哈欠連連全身酒氣」女航警霸氣攔查　　

練武奇才！8個月大男嬰爬窗翹家　驚人臂力笑翻1.6萬人

地方熱門新聞

高雄燈會照曝光　網酸：辦公祭嗎

5天內撤競選看板黨徽　陳筱諭：..

殺害女友鋸子分屍兇手　是外貌陽..

桃園社會局關心「5歲小遊民」

台南立委補選拼勝　謝龍介不好不..

三星落羽松秘境穿新衣　越夜越美..

夜宿新歡家　許淑華私事放心底

李佳芬年前同歡院童　募到80萬..

10年無私　校長溫暖37名弱勢..

型男賣拳頭大餛飩　一顆塞滿口超..

南鯤鯓代天府：看到台灣的變遷縮..

異常流感疫苗　台南全數停用回收

最靈財神廟北港武德宮　助老闆賺..

AIPH沒收入取消花博資格？台..

更多熱門

相關新聞

塞車最強應援！超商咖啡第2杯10元

迎接農曆春節年假9天假期，最適合與親朋好友相約聚會走春，除了連鎖咖啡龍頭星巴克、丹堤咖啡、麥當勞推出咖啡優惠活動外，OK超商也推出咖啡第2杯10元好康，成為你春節期間塞車最強應援！

每年問：怎麼還不生？她神回擊落！

房務一開門「彈簧床罰站」爆冷汗

過年返鄉買票　刷卡保障達5千萬

親戚團聚超愛問　同志五招完美回擊

讀者迴響

發燒話題

鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 春晚直播 廖峻中風 陳昱安 習近平 王令麟 肉圓惡爸 范筱梵 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 林志玲言承旭 徐若瑄 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 王祖賢 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 林俊傑演唱會 周子瑜 孫安佐 十年挑戰 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 尾牙 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 王令麟 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 谷阿莫侵權 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 味全龍 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

媽浙江帶豬肉回台　闖關成功！

孫其君劈完郭雪芙談判正宮　她還想要在一起　

理科太太「嚴格禁止」對兒子說這2字

2歲Lucy陪隋棠上班！「員工視角」曝家教

苗栗假日之森傳紅線雙屍　關鍵鑰匙藏內情

結婚80萬老公壓力大！她不拍婚紗網讚爆

美國女想自殺　邂逅高富帥救了她

載4妹被超車不爽　拿球棒反遭海K

7歲女替母請假　董事長暖哭准了

女屎堵1週！尿管插肛「糞水狂炸」

陽光男殺女友分屍　奪命後分享fb直播

台南過勞醫失蹤！妻子發文淚尋

金裕貞轉大人　毛衣太貼曝豐滿胸型

極地渦旋強襲　馬桶變冰塊的形狀

他收PS4全餐爽爆！老婆曝「黑暗真相」讓網跪了

更多

最夯影音

更多

比南極冷！極地渦旋零下50°凍爆　美國中西部變「明天過後」釀21死

住戶：按10樓電梯往地下室白門　最猛凶宅！錦新大樓百牌位曝光

「溪湖摳摳哥」貼背襲OL臀5分鐘　邊吃焢肉飯邊摸...網爆料：慣犯

【玩命關頭：特別行動】首支預告-今年暑假 震撼登場

刮刮樂3種選號方式實測！　網驚「369尾數」中獎率超高

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【新年快樂！大方送】

豬事順利？加LINE立即抽iPhone XR！30秒迅速抽！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

抽！2019豬年運勢籤

想知道2019年運勢如何嗎？只要誠心祈求鹿港天后宮聖籤 就能獲得媽祖指引喔！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面