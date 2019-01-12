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桃園2019寄養家庭授證　鄭文燦：讓愛住進來創造富足人生

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▲桃園市2019寄養家庭授證。

▲鄭文燦親自頒發20年「資深家庭獎」給簡媽媽。（圖／桃園市政府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市2019年寄養家庭授證暨聯誼活動，12日於中壢區綠光花園舉行。市長鄭文燦親自頒發「資深家庭獎」及「特殊貢獻獎」得獎戶，感謝他們的溫暖付出。20年資深家庭寄養戶簡媽媽說，接受寄養的孩子，剛來到家裡時，那怯懦的眼神，瘦小的身軀，到出養時充滿自信、紅潤的臉色，讓她開心自己有這個福份，幫這些小朋友！

市長鄭文燦指出，市府自1985年起，委託桃園家扶中心辦理市內寄養服務，截至去（2018）年12月底，已安置約1,070名兒童及少年，目前市內寄養兒童及少年共計90名，感謝家扶中心經年累月的協助，也感謝所有寄養家庭的付出，讓孩子因為寄養家庭而有全新開始。▲桃園市2019寄養家庭授證。

▲桃園家扶中心主任張伏杉（右一），感謝每個寄養家庭，願意把門打開，讓孩子住進來。▼社會局長王安邦(右五）和寄養家庭「資深家庭獎」及「特殊貢獻獎」得獎戶。（圖／記者楊淑媛攝）
▲桃園市2019寄養家庭授證。

鄭文燦說，有許多寄養家庭是長期的，在場的爸爸媽媽將一個孩子照顧長大，是人生中的成就，更可以達到心靈的富足，這是用金錢所買不到的，看到每個孩子這麼健康可愛，一切努力都是值得的。未來市府將衡量物價、預算，盡量增加寄養家庭費用，希望能夠給寄養家庭更多支持。

寄養家庭將每個孩子視如己出，給予溫暖、歡樂、健康、學習、教育，孩子的人生也因為有了家而有全新開始，他相信這就是最有價值的事情。

桃園家扶中心主任張伏杉指出，寄養家庭的功能是，當孩童的親生家庭發生重大變故，或暫時無法提供適當的照顧時，將孩童帶離親生家庭，藉由寄養家庭的溫馨、用心照顧等，提供有計劃期間的親生家庭照顧功能的社會。很感謝，每個寄養家庭，願意把門打開，讓孩子住進來，這是一件不容易的事，因為這必須以愛和包容，才能為孩子無私付出。

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關鍵字：桃園寄養家庭,授證,桃園家扶中心

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