騙屋狂吸2.5億！求交保顧失智母和3歲幼女　法官：請她們來探監

▲陳國帥涉嫌騙屋詐欺案遭起訴收押至今。（圖為資料照／記者邱中岳攝）

記者劉昌松／台北報導



被控騙屋詐欺獲利2.5億元的主嫌陳國帥，遭羈押禁見4個月後，向法院聲請交保，讓他回家照料年屆80歲，中風2次的失智老母親，以及年僅3歲的小女兒，被士林地院認為，其情可憫，但陳犯罪嫌疑重大，有逃亡、串證之虞，裁定不准交保，但以「其情可憫」為由，另外裁准癌母幼女可例外到看守所探望他。

陳國帥是中華地政士事務所負責人，因涉嫌僅支付急著賣房的屋主頭期款後，就透過代書，把房子過戶到人頭名下，再拿房子去抵押借款，之後避不見面，屋主沒了房子又拿不到賣屋款，包括前黑澀會妹妹薔薔父親林茂樹在內，多人受害。

▲地政局提醒民眾可申請「地籍異動即時通服務」，避免遭騙屋詐騙。（圖為資料照／記者邱中岳翻攝）

陳在2018年12月遭士林地檢署起訴涉嫌加重詐欺罪，因被控不法所得高達2.5億元，名下36間房產遭查扣，人也法院裁定收押禁見。

但陳委請律師聲請交保，理由是女兒年僅3歲，需要人照顧，而母親80歲，中風過2次，患有血管性失智症合併憂鬱症狀等疾病，早已是風燭殘年，又被檢查有腦瘤，「隨時有生命危險，無法隨時陪伴在側，日夜恐懼」。

合議庭認為，陳母生病、陳女年幼，均需仰賴陳的照料及扶養，其情雖可憫，但陳涉犯詐欺罪嫌重大，且曾要求同案被告擔下罪責，有串證且準備逃亡之虞，此不准交保，並維持禁止接見。後來陳再委請律師繼續申請解除禁見，法院才考量老母幼女與本件詐欺案情應無關聯，罕見地另外裁定，准予祖孫可到看守所探望陳，除此之外，仍維持一律禁止接見其他人。

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