全身麻醉送開刀房！30K男友拚事業「自己回家」　台中妹心寒…對話網全怒

▲一般人獨自面對手術，內心難免失落。示意圖，與本文無關。（圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／綜合報導

「什麼都是理由！」台中一名女網友總是聽見男友說要拚事業，平常也不太陪她，約會最多吃路邊麵攤而已，也沒有其他玩樂開銷，但總被對方嫌「錢都是我在花」，整個超無奈；最扯的是，她之後要到醫院做全身麻醉手術，害怕地懇求男友陪同，竟被一句話「要上班，自己開刀回家」打發，讓她徹底心寒。

該名女網友在臉書「爆怨公社」PO文說，男友月薪大約3萬元，一心想要拚事業存錢，還不斷嫌棄跟她出門都要花錢，開銷很大難以支撐，但她們一個月最多就出去玩一次而已，她也不會亂買東西，也不知道哪裡開銷大，「頂多就讓他出吃飯的錢。」

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▲平常約會地點都只選在路邊攤而已，也沒什麼開銷，她卻被男友嫌花很多。示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

她們每個禮拜約會的場所，都是選在路邊麵攤吃一吃而已，從來沒有到餐廳約會吃飯過，讓她很傷心。她無奈說，想要一起出國，但男友總是說「無法請假」，而且對方真的很省，也不太換手機，覺得可以打電話就好。

但最讓她心寒的是，她之後要動全身麻醉的手術，天真的她想說可以讓男友陪同，但終究只是一場夢。她感傷說，男友直接表明「沒辦法陪妳，我要上班」，完全沒有要到醫院陪她的意思，「所以手術就是真的不用陪同嗎？這樣的男朋友真的還值得我一直跟他走下去嗎？」

▲網友曬出「國際孤獨等級表」，一人做手術是「第十級」。（圖／翻攝自爆怨公社）

男友不貼心的舉動，讓網友紛紛留言勸說，「妳確定你不是備胎？」、「妳確定自己真的是他唯一的女朋友嗎？還是這人根本有家室了？早點放手為佳…」、「他睡妳的時候怎麼不說：睡妳都要爽到我」、「丢到太平洋去吧」、「交這種男友，還不如單身」、「真的不幸嫁給他，以後他就抱怨結婚花很多錢，生小孩花很多錢」。

有比較就有傷害，許多女網友分享自己丈夫的貼心舉動，想要勸勸原PO回頭是岸，「勸你放了吧！我老公在當兵，我要生產的時候，都想盡辦法一定要趕回來，陪我生產到做完月子」、「我男朋友也說要拚事業，但他常告訴我『工作忙碌，我幫妳叫車，買爽了，買開心了再回家』，我們一個月會出遊15次，包括吃路邊攤或是餐廳」。

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