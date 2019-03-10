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一上車「空氣突然安靜」！人妻轉頭糗爆…夫傻眼拍窗：快下來　網：幹過＋1

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▲▼車,副駕駛,開車載妹。（圖／pakutaso.com）

▲天兵人妻完全沒發現老公被掉包了。示意圖，與本文無關。（圖／pakutaso）

網搜小組／綜合報導

「怎麼可以這麼天兵成這樣！」一名女網友與家人出門買東西，她與老爸就在車上等著，不久後竟看見買完的老媽，開心地上了前方車輛，而且過了幾分鐘都沒發現駕駛「已被掉包」，讓在後頭的她傻爆眼，趕緊與老爸狂拍車窗「快下來啊」救人。此時，媽媽才發現自己上錯車了，超傻行徑讓全家人崩潰。

該名女兒在臉書「爆怨公社」出賣老媽糗事說，那天媽媽買完出來後，直接坐進前面第二台車子，完全沒發現駕駛並不是多年熟識的丈夫，還開心說「走啊，我好了。」

▲▼ 塑膠袋,購物袋,超市購物袋 。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲媽媽買完匆匆忙忙上車，什麼都沒有發現。示意圖，與本文無關。（圖／取自Pixabay）

此時，氣氛一陣寂靜，老媽發現車子一直沒有動靜，她才驚覺不對勁，趕緊抬頭看向駕駛座，才得知對方是一個不認識的人，她第一反應不是坐錯車，而是驚訝直問駕駛「你是誰！」著急找回老公。

但她才剛講完而已，一旁車窗出現「叩叩叩」的聲音，一轉頭就看見老公嚇壞敲門說「欸，你上錯車了」，她瞬間想挖洞走人，尷尬轉頭和駕駛道歉，趕緊開門回到自己的汽車。

女兒傻眼透露，媽媽怎麼可以這麼天兵，回到車上還抱怨老爸「為什麼車子沒在同個地方」，但車子明明都沒有移動過，「到底怎麼可以天成這樣啊啊啊啊？我開始擔心我媽有天會走丟......。」

▲車子,交通,塞車 。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲天兵老媽分不出哪一輛是自家的車 。示意圖，與本文無關。（圖／取自pixabay）

超可愛的傻媽，引來超過2000多名網友紛紛留言笑說，「沒發現老公變帥了嗎」、「這太好笑了，旁邊駕駛座的一定黑人問號」、「最怕空氣突然安靜」。

不過，媽媽一點也不孤單，許多網友超有感說，「我也幹過這種事，下雨天急著上車，看到同顏色的就上了」、「我還騎錯機車，鑰匙插半天...暗」、「曾經上錯車+1」、「告訴你媽，他不寂寞，有很多人做過，我也是」、「更尷尬的一次是拉門把好幾次拉不開...才發現根本不認識」。

還有人分享經歷說，「也曾經開錯別人家的車門，然後看到駕駛座是不認識的人跟他互看了3秒後，馬上關車門落跑」、「我曾經上錯車，一上車還和駕駛座的人對看了好幾秒，用最快速度下車回到男友車上，接著就看到鄰居的太太上了車，呼...好險我手腳夠快，要不然就要被誤與她老公有一腿了」。

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關鍵字：開車,爆怨公社

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